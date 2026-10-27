Van Hoepen doet boekje open over vriend Antonelli: 'Absoluut geen egocentrische topsporter'

Formule 2-coureur Laurens van Hoepen en Formule 1-sensatie Kimi Antonelli zijn na tien jaar nog altijd goed met elkaar bevriend. Ondanks de grote successen, is de Italiaan altijd met beide benen op de grond blijven staan. De coureur van Mercedes is volgens de Nederlander een bescheiden jongen en het tegenovergestelde van een egocentrische topsporter.

De twee leerden elkaar in 2016 kennen toen ze op het circuit van Adria, vlak bij Venetië, tegen elkaar kartten in een veld waarin ook Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad en Isack Hadjar reden. Hoewel de naar voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen vernoemde Italiaan inmiddels volop om de wereldtitel in de koningsklasse strijdt, liet hij vorige maand op de eenentwintigste verjaardag van zijn Nederlandse vriend gewoon van zich horen met een felicitatieberichtje. "Dat iemand die midden in het gevecht om het wereldkampioenschap zit de tijd neemt om je een berichtje te sturen, is Kimi ten voeten uit", zo vertelt Van Hoepen tegenover NOS Sport. "Ik ken coureurs die minder snel reageren wanneer ik ze een appje stuur."

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Antonelli is een bescheiden jongen gebleven

In het afgelopen decennium is de een jaar jongere Antonelli volgens de coureur van Trident dan ook niets veranderd. "Dit in tegenstelling tot andere coureurs die, ondanks het feit dat ze aanzienlijk minder succes hebben geboekt dan Kimi, zich wél heel bijzonder zijn gaan voelen en arrogant gedrag vertonen", zo vervolgt de huidig Formule 2-rijder, die volgend seizoen overstapt naar MP Motorsport. "Hij is altijd vrolijk en vriendelijk. En gedreven, dat ook natuurlijk. Een bescheiden jongen, goed als mens. Totaal het tegenovergestelde van het prototype egocentrische topsporter."

Van Hoepen wijst naar dominant materiaal van Mercedes

Dat zijn Italiaanse jeugdvriend - die op tienjarige leeftijd al eens in een GT3-auto kroop - dit seizoen al direct meedoet om de F1-wereldtitel, had de Nederlander echter niet verwacht. Net als in hun karttijd beschikt de WK-leider bij Mercedes volgens hem over de beste spullen. "Het kwam dit jaar natuurlijk perfect uit dat de Mercedes bij de start van dit seizoen by far de beste was. Als je dat geluk hebt, zoals in dit geval, kan het allemaal ineens heel snel gaan. Want geloof me: zonder goed materiaal kun je nóóit winnen", aldus Van Hoepen, die graag nog eens met gelijk materiaal het duel zou aangaan. "Geef ons allebei precies dezelfde auto en ik weet niet wie er als eerste over de streep komt. Het zal in ieder geval héél erg close worden. Dan wordt de vorm van de dag doorslaggevend, schat ik zo in."