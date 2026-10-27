Lewis Hamilton haalt buiten de Formule 1-paddock zijn grootste ontspanning uit het gezelschap van de vier kinderen van Kim Kardashian. Waar het voor de 41-jarige Ferrari-coureur op het Circuit of the Americas vooral draaide om het worstelen met de balans van zijn wagen, zoekt hij in zijn vrije tijd de huiselijke rust op bij het gezin van de Amerikaanse realityster.

Tijdens een panel in Austin kreeg de zevenvoudig wereldkampioen de vraag voorgelegd wat hem gelukkig maakt buiten de racerij. Daarbij wees hij niet naar zijn zakelijke projecten, maar direct naar North (13), Saint (10), Chicago (8) en Psalm (7), de kinderen die Kardashian kreeg met haar ex-echtgenoot Kanye West. "De kinderen van mijn vriendin, ik hou er echt van om tijd met ze door te brengen. Ze heeft er vier, dus ik kan met deze kinderen spelen", zo vertelt Hamilton over de manier waarop hij ontsnapt aan de hectiek van de koningsklasse.

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Hamilton is dusdanig gek op de kinderen van Kim, dat hij hen een golden retriever-puppy cadeau heeft gedaan. "Ik heb ze dit jaar een hond gegeven, dus de kleine Halo is een nieuw lid van die familie", zo legt de coureur uit. Kardashian deelde in juli al vakantiefoto's bij een meer waarop de pup te zien was. Voor de grote dierenliefhebber komt de komst van Halo nadat hij in september 2025 afscheid moest nemen van zijn geliefde Engelse bulldog Roscoe, die jarenlang een vaste verschijning was in de paddock.

Hamilton finisht als vierde in Texas

Waar Hamilton buiten het asfalt dus voldoende ontspanning vindt bij de familie Kardashian, gaat het op het asfalt niet altijd van een leien dakje. In Texas kwam Hamilton als vierde over de streep, terwijl teamgenoot Charles Leclerc er met de tweede stek vandoor ging. Met 241 punten bezet de routinier momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap, vlak achter George Russell (242 punten) en ruim achter koploper Antonelli (365 punten). Aankomend weekend strijkt het F1-circus neer in Mexico en gaat Hamilton ongetwijfeld een poging doen de tweede stek over te nemen van Russell.