Kimi Antonelli stevent na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen zondag rechtstreeks af op zijn eerste wereldtitel, terwijl teammaat George Russell ver achterbleef. In de GPFans Raceteam-podcast nemen presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-journalist Jan Bolscher het contrast binnen Mercedes onder de loep, waarbij laatstgenoemde stelt dat Russell dit seizoen zelfs de tweede plaats in het wereldkampioenschap nog uit handen gaat geven.

Tijdens het raceweekend op het Circuit of the Americas liet Antonelli zien dat de grote updates van de Duitse renstal goed aanslaan. De jonge Italiaan schreef in Austin zijn negende zege en vijftiende podiumplaats van het jaar op zijn naam. Daarmee voert Mercedes het constructeurskampioenschap met 607 punten aan en heeft het een voorsprong van 133 punten op nummer twee Ferrari. "Antonelli en Mercedes hebben een compleet weekend afgeleverd", trapt Kissing af.

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Bolscher sluit zich daarbij aan en wijst met een knipoog op het foutloze optreden van de koploper in het kampioenschap, zeker op een circuit waar de FIA normaal gesproken streng moet ingrijpen vanwege het overschrijden van de witte lijnen. Volgens de richtlijnen volgt bij een vierde overtreding al een tijdstraf van minstens vijf seconden: "Ja, en volgens mij hebben ze toch dat kinderzitje erin gezet bij Antonelli, want we hebben geen track limit gezien", klinkt het. "Normaal is dit één van die banen waar je na afloop van de race nog 200 meldingen van de FIA krijgt over baanlimieten en moet de een na de andere coureur zich melden bij de stewards, maar dat was dit keer niet het geval."

Pijnlijk tempoverschil tussen Antonelli en Russell

Waar Antonelli vooraan het veld domineerde, kwam zijn Britse teamgenoot geen moment in de buurt van het ereschavot. Russell kwam op ruim 54 seconden achterstand van de winnaar als achtste over de streep en zat gedurende de race opvallend lang vast achter Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die uiteindelijk als negende finishte. Volgens een schatting van Bolscher lag het verschil tussen beide Mercedes-coureurs op ongeveer acht tienden van een seconde per ronde.

"Nee, dat was wel pijnlijk. Volgens mij zat er gemiddeld zo'n 0,8 seconde per ronde verschil tussen die twee. Russell reed natuurlijk meer in het verkeer, waar Antonelli in vrije lucht reed, maar dat is wel echt een fors verschil", zo klinkt het. Hij verbaasde zich daarnaast over het gebrek aan daadkracht achter de Racing Bulls-bolide: "En ik vond het wel gek hoe lang hij vast zat achter Lawson. Natuurlijk rijdt hij in vuile lucht, maar als je in een van de snelste auto's van het veld zit, zou je wel vrij snel richting die top zes moeten kunnen rijden. Vanaf daar wordt het dan lastiger, maar dit was wel opvallend."

Titelscenario's voor Antonelli tijdens de Grand Prix van Mexico

Door zijn overwinning in Texas heeft Antonelli inmiddels 365 punten verzameld, terwijl Russell op de tweede plaats volgt met 242 punten. Omdat het gat met nog vijf raceweekenden op de kalender inmiddels 123 punten bedraagt, werpt Kissing de vraag op of Russell überhaupt nog van zijn teammaat kan winnen, of dat hij het vizier beter op volgend jaar kan richten: "Moet Russell zich lekker gaan focussen op 2027? Wiskundig gezien kan hij nog wereldkampioen worden."

Volgens de berekening van Bolscher is de strijd om het kampioenschap echter al gestreden en kan het feest aankomend weekend worden gevierd tijdens de Grand Prix van Mexico, die op zondag 1 november om 21:00 uur Nederlandse tijd van start gaat op het Autódromo Hermanos Rodríguez: "Antonelli wordt in Mexico hoe dan ook kampioen als hij negende wordt. Als hij buiten de punten eindigt, is hij ook kampioen als Russell en Lewis Hamilton de race niet winnen. Dus dat is wel een gedane zaak", legt Bolscher uit.

Verliest Russell ook de tweede plaats in het kampioenschap?

Voor Russell, die dit jaar drie overwinningen en acht podiumplaatsen boekte, dreigt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. Terwijl Bolscher vermoedt dat de Mercedes van 2027 mogelijk weer beter bij de rijstijl van de Brit zal passen, voorziet hij voor het restant van het huidige jaar weinig goeds. Achter Russell naderen zowel Ferrari-coureur Hamilton - dit seizoen goed voor één zege en zes podiums - als Max Verstappen, die in Austin als derde op het podium eindigde, met rasse schreden.

"Maar Russell gaat dit jaar geen eens tweede meer worden. Hij staat één punt voor Hamilton en zes punten voor Verstappen", voorspelt Bolscher met het oog op het klassement. De journalist heeft na de race in Amerika de indruk dat het geloof bij de nummer twee van het kampioenschap volledig is verdwenen: "Volgens mij heeft hij de handdoek wel geworpen dit jaar. Je zag in Amerika ook dat er geen gif meer inzat. Hij reed een beetje mee in dat middenveld, maar probeerde eigenlijk niets."