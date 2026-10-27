De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van Mexico 2026, waarbij de teams op vrijdag rekening moeten houden met lichte regenval en een regenkans van 38 procent. Voor de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag worden op het Autódromo Hermanos Rodríguez droge en warmere omstandigheden voorspeld.

Het raceweekend in Mexico-Stad is de negentiende ronde van het kampioenschap en staat van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november op het programma. Het circuit ligt op ongeveer 2.200 meter boven zeeniveau, wat tijdens de sessies zorgt voor een lagere luchtdichtheid. Op zaterdag 31 oktober vindt in de Mexicaanse hoofdstad daarnaast de jaarlijkse Día de Muertos-parade plaats, precies op de dag dat de coureurs op de baan gaan strijden om de startposities.

Artikel gaat verder onder video

Wisselvallige vrijdagtrainingen

Op de openingsdag van het weekend is de kans op neerslag het grootst. Over de hele vrijdag wordt er in totaal 5,7 millimeter regen verwacht, terwijl de temperatuur schommelt tussen een minimum van 17 graden en een maximum van 22 graden. De wind waait vanuit het oosten met een snelheid van 19 kilometer per uur, al krijgen de coureurs ook te maken met stevige windstoten die kunnen oplopen tot 43 kilometer per uur. Als de bolides om 19:30 uur Nederlandse tijd de baan op gaan voor de eerste vrije training, ligt de luchttemperatuur op 20 graden met een regenkans van 31 procent. Met een verwachte neerslag van 2,7 millimeter is dit de sessie waarin de meeste regen wordt voorspeld, wat direct invloed zal hebben op de omstandigheden op het asfalt. Tijdens de tweede vrije training, die van 23:00 tot 00:00 uur Nederlandse tijd op het tijdschema staat, koelt het iets af naar 19 graden. De kans op regen blijft in dat uur steken op 31 procent, maar de verwachte hoeveelheid neerslag neemt wel af tot 0,1 millimeter.

Droge kwalificatie

Op zaterdag loopt de temperatuur in Mexico-Stad flink op naar een maximum van 27 graden, bij een minimum van 18 graden. Hoewel er in het algemene dagbeeld rekening wordt gehouden met lichte motregen, 31 procent kans op neerslag en 0,6 millimeter regen op een ongespecificeerd moment van de dag, blijven de daadwerkelijke Formule 1-sessies volgens de sessiedata droog. De noordenwind zwakt bovendien af naar 12 kilometer per uur, met windstoten tot maximaal 21 kilometer per uur. Gedurende de derde vrije training, die van 18:30 tot 19:30 uur Nederlandse tijd wordt verreden, ligt het kwik tussen de 25 en 26 graden met een regenkans van 11 procent en 0 millimeter verwachte neerslag. Ook wanneer om 22:00 uur Nederlandse tijd het licht op groen gaat voor de kwalificatie, blijft het met 26 graden droog bij slechts 10 procent kans op regen en 0 millimeter neerslag.

Warme zondag

Op zondag 1 november wordt tijdens de racedag de hoogste temperatuur van het hele weekend verwacht, met een maximum van 28 graden onder een bewolkte hemel. De wind draait naar het noordoosten en neemt verder af tot 11 kilometer per uur, vergezeld door lichte windstoten tot 16 kilometer per uur. Voor de gehele zondag ligt de algemene neerslagkans op 10 procent, maar tijdens de Grand Prix zelf - die van 21:00 tot 23:00 uur Nederlandse tijd wordt verreden - zakt die kans naar 3 procent bij een temperatuur van 27 tot 28 graden en 0 millimeter regen. Aangezien het raceweekend nog enkele dagen van ons verwijderd is, lopen sommige externe weermodellen nog uiteen als het gaat om de precieze neerslagkansen en temperaturen.