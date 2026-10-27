George Russell zal de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad moeten uitzitten. Mercedes, dat een heel belangrijk weekend ingaat, aangezien Kimi Antonelli op het punt staat zijn eerste wereldkampioenschap veilig te stellen, heeft besloten Frederik Vesti in te zetten.

Iedere coureur moet gedurende het Formule 1-seizoen ten minste twee keer zijn zitje opgeven aan een rookie, een coureur die minder dan twee Grands Prix achter zijn naam heeft staan. Antonelli heeft al aan zijn verplichtingen voldaan door de eerste vrije trainingen uit te zitten op Barcelona-Catalunya en de Hungaroring. Ook toen was het Vesti die achter het stuur kroop. Russell zal aankomend weekend op het Autódromo Hermanos Rodriguez voor het eerst in 2026 een VT1 overslaan om ruimte te maken voor de Deen.

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Russell aan de zijlijn tijdens VT1

Voor Vesti wordt het zijn zevende vrije training tijdens een Grand Prix-weekend ooit. Ondanks dat Russell mathematisch gezien kans maakt op de WK-titel, wordt hij alsnog aan de kant gezet door zijn team. De Brit moet in Mexico-Stad winnen en Antonelli zou dan niet meer dan één punt mogen scoren, maar hij zal het dus met minder voorbereidingstijd op de vrijdag moeten doen.

Het is nog niet bekend wanneer Russell voor de tweede keer zijn stoeltje uit handen moeten geven. Naast Vesti komt nog een andere jongeling in actie in Mexico-Stad. Audi gaat namelijk Freddie Slater de kans geven om zijn Formule 1-debuut te maken.