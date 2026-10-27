Vasseur niet geheel ontevreden na Austin: 'Dán was Lewis ook nog aan Max voorbij gegaan'

Ferrari-teambaas Fred Vasseur erkent dat er na de tweede plaats van Charles Leclerc in Austin enige frustratie heerst binnen de Italiaanse renstal. Volgens de Fransman beschikte zijn formatie gedurende het gehele raceweekend over de benodigde snelheid om voor de overwinning te kunnen vechten, maar werd dat tempo op de beslissende momenten niet omgezet in het maximale resultaat.

Leclerc wist op vrijdag nog de snelste tijd op de klokken te zetten en zijn teamgenoot Lewis Hamilton sloot de derde vrije training bovenaan de tijdenlijst af. Toch kwamen beide Ferrari-coureurs in de kwalificatie niet verder dan de vierde en vijfde startpositie. Tijdens de race op zondag wist de Monegask zich langs Max Verstappen te knokken voor de tweede stek achter racewinnaar Kimi Antonelli, terwijl Hamilton als vierde over de eindstreep kwam. Na afloop liet Leclerc zijn teleurstelling blijken over het mislopen van de zege - een houding die Vasseur tegenover Formula1.com alleen maar kan toejuichen. "Ik weet niet of je de volledige radio hebt gehoord, maar heel vroeg in de race richtte Charles zich op P1. Als je P2 wordt en je richt je op P1, ben je niet tevreden. Maar dit gevoel vind ik goed", zo vertelt hij.

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Vasseur wijst gemiste kansen in Q3 aan als oorzaak

Het mislopen van de overwinning ligt volgens Vasseur dan ook vooral aan de uitvoering op de zaterdag, aangezien het aan de snelheid van de SF-26 absoluut niet lag. De wagen presteerde vanaf de eerste meters sterk. "Het tempo was goed. Vanaf het moment dat we vrijdagochtend de auto op de baan zetten tot de laatste ronde van de race, was het tempo er", zo stelt de teambaas. In het beslissende gedeelte van de kwalificatie liet de renstal uit Maranello het echter liggen, getuige ook het feit dat Leclerc zijn snelste ronde al in Q2 wist te rijden. "Waarschijnlijk zette Kimi een stap, omdat hij ook waarschijnlijk niet op het juiste punt zat en toen alles samenbracht voor Q3. Maar ik denk dat de andere zeven auto's, behalve Isack Hadjar, en waarschijnlijk de andere zes auto's een stap achteruit deden. Charles' snelste ronde was in Q2. We hebben in Q3 zeker niet het perfecte werk geleverd." Ferrari-teambaas Fred Vasseur ziet ongebruikt tempo als belangrijkste leerpunt na Austin.

Vasseur verdedigt agressieve strategie

Volgens de Fransman zijn de onderlinge verschillen in het huidige Formule 1-veld dusdanig klein, dat het vinden van het juiste werkvenster voor zowel het rubber als de afstelling per weekend het verschil maakt. "Maar het is zo marginaal dat soms een windvlaag ervoor zorgt dat je een beetje slipt, je de banden oververhit door details, en soms kun je uit de juiste positie raken. Als je niet alles samenbrengt, kun je van P2 naar P6 gaan", zo legt Vasseur uit.

Vanwege de startplekken op de tweede en derde startrij zat er voor Ferrari op zondag niks anders op dan vol in de aanval te gaan. De teambaas staat achter de gemaakte tactische keuzes en wijst daarnaast op een late Virtual Safety Car, die Hamilton in zijn jacht op Verstappen mogelijk nog een podiumplaats heeft gekost. "Vandaag denk ik dat het tussen één en twee pitstops was. We moesten agressief zijn vanaf P4 en P5. Het was een goede keuze van ons. Als je iets achter begint, krijg je te maken met vuile lucht en moet je agressiever zijn. En misschien zonder de Virtual Safety Car aan het einde was Lewis misschien in staat om Max in te halen, ik weet het niet. Waarschijnlijk wel", zo klinkt het.

Ferrari pakt meeste punten in aanloop naar Mexico

Ondanks het onbenutte potentieel op de zaterdag ziet Vasseur dat zijn team de juiste kant op beweegt richting de volgende Grand Prix, die op 1 november in Mexico op het programma staat. "Eerlijk gezegd denk ik dat het aan het eind van het weekend een goede week is, een goed resultaat voor ons voor de derde of vierde race op rij; we zijn het team dat de meeste punten scoort", aldus de Ferrari-topman. "Ik denk dat we op de goede weg zijn, maar als je het gevoel hebt dat je in een goede vorm verkeert in het weekend en je wordt tweede, kun je ook een beetje frustratie voelen. Maar de frustratie is soms goed."