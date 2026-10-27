Max Verstappen heeft een flinke sprong gemaakt op de ranglijst van rijkste Nederlanders in de dertigste editie van de Quote 500. De coureur van Red Bull Racing vinden we terug op plek 224 met een geschat vermogen van 310 miljoen euro, en daarmee is hij nog altijd het jongste lid op de lijst.

In vergelijking met vorig jaar is de Nederlander maar liefst veertig plaatsen gestegen. In 2025 werd zijn vermogen nog geschat op zo'n 260 miljoen euro en destijds was hij ook de enige sporter die een plekje had bemachtigd. Verstappen maakte in 2022 zijn debuut op de lijst met een bedrag van 120 miljoen euro, waarna zijn vermogen via 150 miljoen euro in 2023 en 210 miljoen euro in 2024 flink bleef doorgroeien. Wie een plekje wilde bemachtigen in deze jubileumeditie, moest - net als een jaar eerder - over een vermogen van minimaal 140 miljoen euro beschikken.

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Verstappen bouwt vermogen flink uit dankzij Red Bull-contract

Dat Verstappen zo'n enorm kapitaal heeft opgebouwd, heeft hij voornamelijk te danken aan zijn Formule 1-salaris bij Red Bull Racing. De Limburger verlengde onlangs zijn contract tot medio 2030 en dat contract is volgens al meer dan 300 miljoen dollar waard. Volgens berekeningen van Forbes wist de 29-jarige coureur in 2025 alleen al aan basissalaris en prestatiebonussen ongeveer 76 miljoen dollar bij te schrijven.

Van der Velde pakt koppositie en De Mol voert BN'ers aan

Helemaal bovenaan de Quote 500 is er overigens sprake van een wisseling van de wacht. Cryptomiljardair Jean-Louis van der Velde, mede-oprichter en voormalig topman van Tether, mag zich met een geschat vermogen van 26 miljard euro de nieuwe rijkste Nederlander noemen. Van der Velde stoot daarmee na ruim tien jaar Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken (13 miljard euro) van de troon, terwijl Luxaflex-ondernemer Ralph Sonnenberg met 6,9 miljard euro op de derde plaats blijft staan. Als we kijken naar de bekende Nederlanders, dan gaat mediamagnaat John de Mol aan kop. Hij bezet plek 23 met een vermogen van 2,1 miljard euro en wordt gevolgd door onder meer Joop van den Ende (1,5 miljard euro op plek 36), dj Tiësto (225 miljoen euro op plek 327) en muziekondernemer Eelko van Kooten (185 miljoen euro op plek 406).