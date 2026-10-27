Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft het opgenomen voor George Russell na de tijdstraf van vijf seconden die zijn coureur incasseerde tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Het incident met Oscar Piastri in de openingsronde was in de ogen van de Oostenrijker geen sanctie waard.

Terwijl teamgenoot Kimi Antonelli de race vanaf poleposition op dominante wijze op zijn naam schreef, beleefde Russell een moeizame middag op het Circuit of the Americas. De Mercedes-coureur schoot in de eerste ronde bij een aanval op Isack Hadjar naast de baan en keerde voor McLaren-rijder Piastri terug op het asfalt. Hoewel Russell via de boordradio liet weten dat hij aan de binnenkant zat en zijn concurrent zelf het risico nam, oordeelden de stewards dat hij een blijvend voordeel had behaald. Omdat het moment plaatsvond in de openingsronde, werd de standaardstraf van tien seconden door de wedstrijdleiding teruggebracht naar vijf seconden. Russell noemde het besluit na afloop een beetje overdreven. Wolff sluit zich daarbij aan.

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Wolff verbaast zich over tijdstraf in openingsronde

In gesprek met RacingNews365 laat Wolff weten dat hij verbaasd is over het ingrijpen van de wedstrijdleiding, al benadrukt de teambaas wel dat hij respect heeft voor hun lastige taak. "Ik wil niet zomaar kritiek uiten, want ik weet hoe moeilijk hun werk is. Wat mij betreft was het geen straf waard. Het was een incident in de eerste ronde, waarin coureurs nu eenmaal de strijd met elkaar aangaan. Ik was er eigenlijk verbaasd over dat het überhaupt werd overwogen en onderzocht, want voor zover ik me kan herinneren, werden incidenten in de eerste ronde nooit als strafwaardig beschouwd."

Mercedes zoekt naar oplossing voor Russell

Tegelijkertijd wijst de teambaas naar een dieperliggend vraagstuk rondom de Mercedes W17 van zijn coureur, die in Austin gemiddeld een seconde per ronde langzamer was dan racewinnaar Antonelli. "Het is nu eenmaal zo. De straf heeft het voor hem waarschijnlijk iets moeilijker gemaakt om een betere positie te behalen, maar daarmee lossen we het onderliggende probleem dat we moeten aanpakken niet op. Daar verandert niets aan", zo stelt Wolff. Hij weigert dan ook te geloven dat het grote verschil in tempo aan de kwaliteiten van zijn rijder ligt: "George is binnen het team voor ons allemaal een kampioen en heeft in elke klasse gewonnen. Ik vind dat hij tot de absolute top gerekend moet worden. George is absoluut geen drie tienden, laat staan een halve seconde, langzamer dan Kimi. Dat is gewoon niet het geval."