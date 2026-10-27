Formule 1-analist Peter Windsor wijst de constante zelfkritiek van Max Verstappen aan als een bepalende factor achter de opmars van Red Bull Racing onder de huidige reglementen. Volgens de Brit moet een absolute topcoureur een torenhoog zelfvertrouwen namelijk altijd combineren met de drang om naar eigen verbeterpunten te zoeken.

In een gesprek met presentator Cameron op zijn eigen YouTube-kanaal na het raceweekend in de Verenigde Staten gaat de analist dieper in op die mentaliteit.. "Als je gelooft dat je de beste coureur ter wereld bent en iedereen kunt verslaan, betekent dit ook dat je begrijpt dat je je constant moet blijven verbeteren", zo stelt Windsor. "Ik ken geen enkele absolute topcoureur die niet denkt: Wat kan ik hiervan leren?"

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Die eigenschap ziet de voormalig teammanager bij uitstek terug bij de kopman van Red Bull Racing, een houding die vader Jos Verstappen zijn zoon al vanaf jonge leeftijd bijbracht.. "Je ziet dit constant. Max is altijd kritisch op zichzelf. Hij zegt dat nooit publiekelijk. Over het algemeen hebben journalisten sowieso niet het lef om hem hiernaar te vragen", aldus de analist. "Ik weet wel zeker dat Max constant denkt: Wat kan ik beter doen als coureur? Wat kan ik doen?" Max Verstappen, kopman van Red Bull Racing, wordt door Peter Windsor geprezen om zijn zelfkritiek.

Zelfkritiek Verstappen hielp Red Bull bij ommekeer

Na een moeizame seizoensstart, waarin de Nederlander in Australië nog in het eerste kwalificatiedeel crashte en pas in Canada met een derde plek zijn eerste podiumplaats van het jaar behaalde, stond de Red Bull-coureur in vijf van de laatste zeven Grands Prix op het podium.. In Austin eindigde de Limburger nog als derde, waarmee zijn totaal dit seizoen op twee zeges en tien podiumplaatsen staat. Windsor koppelt die ommekeer direct aan de kritische blik van de coureur: "Dit is denk ik ook een van de redenen waarom Red Bull zich in de afgelopen twee of drie maanden zo goed heeft aangepast aan de 2026-reglementen, in vergelijking met waar ze aan het begin van het seizoen stonden."

Windsor trekt vergelijking met Lauda

Om zijn punt kracht bij te zetten, trekt de Brit een vergelijking met sportgrootheden als Roger Federer, Tiger Woods en drievoudig wereldkampioen Niki Lauda.. Laatstgenoemde keek tijdens het seizoen van 1984 bij McLaren voor de Britse Grand Prix nog tegen een achterstand aan van 24 tegenover 34,5 punten op zijn jonge teamgenoot Alain Prost, maar wist halverwege het jaar alsnog de wereldtitel te grijpen door zijn rijstijl aan te passen. "Niki leerde dat hij wat agressiever moest zijn bij het ingaan van de bochten. Hij moest doen wat Alain deed en wat kortere bochten rijden en aan andere manieren denken om Alain niet alleen in snelle bochten, maar ook in langzame bochten te verslaan", zo legt Windsor uit

Volgens de analist zoeken veel hedendaagse coureurs de fout echter te snel buiten zichzelf.. "Zelfkritiek is een van de kenmerken die bij een topcoureur hoort. Als je niet zelfkritisch kunt zijn, dan zul je nooit een geweldige coureur worden. Nooit! Je wordt dan ook niet goed in tennis of golf of wat dan ook", zo benadrukt hij. "Het probleem is dat je in de autosport heel veel dingen de schuld kan geven. Je kunt zo 27 dingen bedenken waar het aan kan liggen, voordat je in de spiegel moet kijken, als je liever naar excuses zoekt."