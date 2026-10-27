Antonelli is mogelijk nu al wereldkampioen zonder dat hij het zelf weet

Kimi Antonelli heeft na zijn negende seizoenszege in Austin mogelijk al de Formule 1-wereldtitel op zak - zonder dat hij het zelf doorheeft. De 19-jarige Italiaan koestert een voorsprong van liefst 123 punten op teamgenoot George Russell en dat kan al genoeg zijn als er binnenkort besloten wordt dat de race(s) in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan.

In het Italiaanse Corriere dello Sport wordt een opmerkelijk scenario geschetst, waarin de Grands Prix van Qatar (29 november) en Abu Dhabi (6 december) van de kalender worden geschrapt; Antonelli zou dan nu al kampioen zijn. Ondertussen wordt er op het circuit van Imola achter de schermen hard gewerkt aan een plek op de kalender om op 6 december te fungeren als seizoensafsluiter in plaats van Abu Dhabi. "Is Kimi Antonelli al kampioen zonder dat hij het weet? Mogelijk. Sterker nog: waarschijnlijk. Imola blijft werken en investeren om op 6 december op de kalender te staan in plaats van Abu Dhabi, met goede kansen", zo stelt Solms.

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Antonelli bij kortere kalender direct buiten schot

Mochten zowel Qatar als Abu Dhabi daadwerkelijk komen te vervallen en Imola daarvoor in de plaats komen, dan slinkt het aantal resterende Grands Prix van vijf naar vier. Met maximaal honderd te vergeven punten is de Mercedes-coureur - die met 365 punten aan de leiding gaat tegenover de 242 punten van Russell - in één klap buiten schot. Daarachter bezet Lewis Hamilton met 241 punten de derde stek, terwijl Max Verstappen met 236 punten op de vierde plaats bivakkeert. "En als de twee laatste GP's in het Midden-Oosten wegvallen, blijven er vier races over. In dat geval zouden de 123 punten voorsprong van Kimi ruimschoots volstaan om hem veilig te stellen", aldus de Italiaanse journalist.