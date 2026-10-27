Mol spreekt ontevreden Verstappen tegen na strategie Red Bull: 'Had toch niet gewonnen'

Max Verstappen liet zich na zijn derde plaats tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kritisch uit over de gekozen bandenstrategie van Red Bull Racing. Formule 1-commentator Olav Mol neemt het echter op voor de Oostenrijkse renstal en is van mening dat de Nederlander de race ook met een andere tactiek niet had gewonnen van Kimi Antonelli.

Op het Circuit of the Americas mocht de viervoudig wereldkampioen vanaf de tweede plek aan de race beginnen. Bij de start zag hij polesitter Antonelli echter direct twee autolengtes weglopen en werd hij bovendien verrast door Charles Leclerc in zijn Ferrari. Hoewel bandenleverancier Pirelli vooraf nog uitging van een eenstopper, besloot Red Bull Racing om hun kopman al na dertien ronden naar binnen te roepen en zijn gebruikte zachte banden in te wisselen voor een verse set softs. Verstappen gaf na afloop aan dat deze zacht-zacht-medium-strategie vooraf niet was afgesproken. Daarnaast verloor hij na zijn vroege pitstop kostbare tijd.

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Mol verdedigt vroege pitstop en bandenkeuze

In het Ziggo Sport-programma Race Café De Stamtafel legt Mol uit waarom het besluit vanaf de pitmuur voor frustratie zorgde bij de Limburger, maar neemt hij de strategen tegelijkertijd in bescherming. "Het klinkt heel stom, maar het is heel makkelijk om op maandagmiddag te roepen wat er wel en wat er niet werkte", zo begint de commentator zijn verhaal, waarna tafelgenoot Renger van der Zande met een grijns inbreekt: "Daar ben je best wel goed in, hoor, Olav."

Volgens Mol gaf het team met de bandenwissel in de dertiende ronde direct zijn plannen prijs aan de rest van het veld. "Wat ze daar deden, en daar was Max ontevreden over, is dat ze na dertien ronden naar binnen kwamen en hij weer op softs naar buiten werd gestuurd. En ik riep het meteen, en dus weten alle teams het ook meteen: ah, ze gaan twee pitstops maken. En dat had hij liever nog niet bekend willen maken. Als hij naar de mediums was gegaan, had hij het window nog open kunnen houden." Van een fout aan de pitmuur - waar teambaas Laurent Mekies al toegaf dat het geen standaardoptie betrof - wil de analist echter niets weten: "Nee, het is een weloverwogen keuze die ze hebben gemaakt."

Antonelli niet te kloppen in Austin

Terwijl Verstappen in de slotfase van de race nog dankbaar gebruik kon maken van een Virtual Safety Car om Lewis Hamilton achter zich te houden, stuurde de 20-jarige Antonelli zijn bolide op de medium en harde banden met ruim dertien seconden voorsprong naar de zege. Mol stipt aan dat de agressieve tweestopper van Red Bull Racing onderaan de streep juist goed heeft uitgepakt. "Je kunt ook zeggen: daar hebben ze wel een podium mee gered. Natuurlijk kun je ook zeggen: ze hebben een overwinning weggegooid, maar met de goede start en de voorsprong die Kimi al had, had Max de race niet gewonnen."