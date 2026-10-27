De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Mexico-Stad op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Artikel gaat verder onder video

Straffen in Grand Prix van de Verenigde Staten

De stewards hadden het relatief rustig tijdens het raceweekend op het Circuit of the Americas. Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Arvid Lindblad en Lance Stroll kregen ieder een gridstraf voor het wisselen van power unit-onderdelen. Isack Hadjar kreeg een formele waarschuwing voor zijn onvoorspelbare rijgedrag in VT3, toen hij boos was op Alexander Albon. Ollie Bearman kreeg een tijdstraf van 10 seconden aan zijn broek gedurende de Grand Prix vanwege een touché met Pierre Gasly, terwijl George Russell een tijdstraf van 5 seconden moest incasseren voor het buiten de witte lijntjes kleuren en er voordeel uithalen.

Bearman en Russell mogen van geluk spreken, want strafpunten zijn niet uitgedeeld. Ze dragen dus geen extra straf met zich mee na het Texaanse raceweekend. Ook zijn er geen strafpunten komen te vervallen.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Kimi Antonelli 1 Hongarije 2026 (kwalificatie) 1 25 juli 2027 Te hard rijden onder geel George Russell 0 – – – –

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lewis Hamilton 1 São Paulo 2025 1 9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto Charles Leclerc 0 – – – –

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 2 São Paulo 2025 2 9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 0 – – – – Isack Hadjar 0 – – – –

Related image

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Liam Lawson 3 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025

Nederland 2026 1

1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026

23 aug. 2027 Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman

Te hard rijden onder geel Arvid Lindblad 2 Nederland 2026 2 23 aug. 2027 Gasly inhalen onder geel

© Red Bull Content Pool

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 0 – – – – Franco Colapinto 4 Barcelona 2026

Nederland 2026

Nederland 2026 1

2

1 14 juni 2027

23 aug. 2027

23 aug. 2027 Te hard rijden onder geel

Tsunoda inhalen onder geel

Te hard rijden onder geel

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 2 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026 Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 0 – – – –

Related image

Audi

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 1 Las Vegas 2025 1 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 2 Azerbeidzjan 2026 (kwalificatie) 2 25 sep. 2027 Te hard rijden onder geel

Related image

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 1 Abu Dhabi 2025 1 7 dec. 2026 Meermaals veranderen van richting

Related image

Cadillac

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 0 – – – – Sergio Pérez 0 – – – –

Related image

Niet langer actieve coureurs

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Jack Doohan 0 – – – – Yuki Tsunoda 3 São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

1 9 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

Related image