De Britse overheid heeft dinsdag het officiële reisadvies voor Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aangescherpt in aanloop naar de laatste twee Grands Prix van het Formule 1-seizoen.

Omdat een groot deel van de Formule 1-teams zijn uitvalsbasis in het Verenigd Koninkrijk heeft en veel medewerkers vanuit Groot-Brittannië afreizen naar het Midden-Oosten, heeft deze waarschuwing directe gevolgen voor de reisvoorbereidingen richting de seizoensontknoping. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), heeft dinsdag het reisadvies voor in totaal zestien landen in het Midden-Oosten geactualiseerd. Tot die landen behoren ook Qatar en de VAE, waar eind november en begin december de laatste twee ronden van het wereldkampioenschap op het programma staan. "De situatie in het Midden-Oosten blijft uiterst onvoorspelbaar en het risico op een plotselinge escalatie is hoog", zo meldt de Britse overheid in het bijgewerkte reisadvies.

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Verhoogde alertheid

Hoewel het Britse ministerie reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar op dit moment niet volledig afraadt, worden Britse staatsburgers en personeelsleden die door de regio reizen wel opgeroepen tot verhoogde alertheid en het kritisch evalueren van hun reisplannen. Het FCDO waarschuwt reizigers nadrukkelijk dat zij rekening moeten houden met plotselinge vluchtannuleringen, tijdelijke luchtruimsluitingen en andere transportverstoringen. Daarnaast adviseert de overheid om de aanwijzingen van lokale autoriteiten strikt op te volgen en wijst het ministerie erop dat locaties en bedrijven die geassocieerd worden met de Verenigde Staten en Israël een mogelijk doelwit vormen voor vergeldingsacties van Iran. Voor Qatar geldt bovendien een waarschuwing voor een verhoogde wereldwijde terreurdreiging.

Voor het Formule 1-personeel roept de waarschuwing herinneringen op aan de logistieke problemen eerder dit jaar. Toen het conflict in de regio op 28 februari uitbrak, werd het luchtruim boven Bahrein, Qatar en de VAE op verschillende momenten volledig of gedeeltelijk gesloten. Veel teamleden maken voor intercontinentale reizen gebruik van de luchtvaartknooppunten in Dubai, Abu Dhabi en Doha, waar in maart een groot deel van de vluchten werd geannuleerd. Ook de Europese luchtvaartautoriteit EASA waarschuwde luchtvaartmaatschappijen al voor het Golfluchtruim en raadde het gebruik van specifieke vliegroutes af. Luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic schortte vluchten naar de regio eerder op tot 2027, terwijl British Airways de lijndiensten naar de Emiraten pas deze maand weer zou hervatten.

Eerdere raketaanvallen

De aanscherping van het reisadvies volgt op verschillende aanvallen in de regio eerder deze maand. Begin oktober werd de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië getroffen door een raketaanval, wat leidde tot schade, slachtoffers en een groot aantal geannuleerde vluchten. Halverwege deze maand vond er bovendien een ballistische raketaanval plaats op het hoofdkantoor van staatsoliemaatschappij Saudi Aramco in Dhahran. Eerder dit seizoen besloot de Formule 1 op 14 maart al om de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië te schrappen vanwege de veiligheidssituatie, waarna de race in Bahrein werd vervangen door een Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië.

Slotraces blijven voorlopig staan

Ondanks de onrust in het Midden-Oosten staan de laatste twee raceweekenden van het seizoen nog altijd op de kalender. De Grand Prix van Qatar staat gepland van 27 tot en met 29 november op het Lusail International Circuit, een week later gevolgd door de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi van 4 tot en met 6 december. Formule 1-topman Stefano Domenicali bevestigde eerder deze maand in Sepang dat beide races in de Golfregio gewoon doorgaan. Het Italiaanse circuit van Imola diende achter de schermen nog als noodoptie, maar dat scenario ging na de bevestiging van Domenicali van tafel. De FIA en de Formule 1-organisatie laten weten dat zij de veiligheidssituatie nauwlettend blijven volgen in samenwerking met de lokale autoriteiten, de promotors en veiligheidsspecialisten.