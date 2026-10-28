De organisatie in Mexico heeft er het volste vertrouwen in dat de Grand Prix ook na 2028 op de Formule 1-kalender blijft staan. Volgens persbureau EFE heerst er veel optimisme over een langere samenwerking en valt er mogelijk aan het einde van dit jaar al nieuws te verwachten.

In aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad van aankomend weekend klinken er volop positieve geluiden over de toekomst van het raceweekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De Formule 1 is volgens de berichtgeving erg tevreden over het evenement in de Mexicaanse hoofdstad, waardoor de betrokken partijen ervan uitgaan dat de overeenkomst met meerdere jaren verlengd kan worden. Een officieel besluit vanuit de koningsklasse of de lokale autoriteiten over de periode na 2028 laat op dit moment echter nog op zich wachten.

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Huidige contractduur

Het huidige contract van de Mexicaanse race werd op 30 april 2025 gepresenteerd en beslaat de seizoenen van dit jaar, 2027 en 2028. Vergeleken met veel andere bestemmingen op de kalender is die looptijd relatief kort, aangezien alleen Portugal een vergelijkbare contractduur heeft. Omdat de huidige verbintenis na de editie van dit weekend nog twee seizoenen doorloopt, heeft de organisatie geen directe haast bij de gesprekken. Wedstrijddirecteur Federico González Compeán geeft aan dat er volop mogelijkheden zijn om de verbintenis open te breken en te verlengen. Volgens de directeur kan een definitieve bevestiging of de formele start van de onderhandelingen pas eind dit jaar of begin 2027 worden verwacht, mede vanwege de sterke economische en toeristische waarde die het evenement heeft voor Mexico-Stad.

Geen roulatiesysteem

Hoewel verschillende circuits op de kalender kiezen voor een roulatiesysteem, ziet González Compeán niets in een model waarbij Mexico om het jaar een Grand Prix organiseert. De directeur wijst dat idee uitdrukkelijk van de hand, omdat de logistiek rondom het opzetten van het evenement simpelweg te complex is om niet jaarlijks plaats te vinden. In Europa maken andere banen wel gebruik van wisselende seizoenen: zo ligt Barcelona vast voor 2028, 2030 en 2032, terwijl Spa-Francorchamps over een contract beschikt voor 2027, 2029 en 2031.

Toenemende concurrentie

De wens van Mexico om een vaste jaarlijkse plek op de kalender te behouden, speelt tegen de achtergrond van hevige concurrentie van andere landen die azen op een Formule 1-race. Onder meer Rwanda, Zuid-Afrika en het Argentijnse Buenos Aires willen maar wat graag toetreden tot de koningsklasse. In Buenos Aires wordt momenteel al gewerkt aan de renovatie van het Autódromo Oscar y Juan Gálvez, waar het circuit in 2027 eerst de MotoGP zal verwelkomen.