Zeven teams kondigen rijderswissels aan voor eerste vrije training GP Mexico-Stad

Formule 1-teams zijn tijdens het seizoen 2026 opnieuw verplicht om rookies in te zetten. Om bij te kunnen houden welke formatie, welke jongeling tijdens welke Grand Prix inzet, zal dit overzicht van GPFans regelmatig geüpdatet worden.

Ook dit jaar moet iedere vaste coureur twee keer zijn zitje opgeven tijdens een vrije training op een vrijdag, zo stelt Artikel 1.7.3.c van het sportief reglement. Omdat Arvid Lindblad twee of minder Grands Prix had verreden, telde VT1 in Australië en China al als kansen voor een rookie en dus hoeft Racing Bulls dus eigenlijk maar twee keer een extra jongeling in te zetten. In Japan kwam de eerste rookie in actie en het was Jak Crawford bij Aston Martin. De Amerikaan zou ook op de Red Bull Ring en Spa-Francorchamps evenals in Mexico-Stad achter het stuur kruipen.

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Vervolgens kondigde Cadillac aan dat Colton Herta alle vier de trainingen op zich zou nemen, beginnend met Barcelona-Catalonië. Daar zou Herta niet de enige zijn, want ook Paul Aron, Dino Beganovic, Luke Browning, Leonardo Fornaroli, Ayumu Iwasa en Frederik Vesti werden ingezet. Aron, Beganovic, Browning en Iwasa kwamen meteen daarna in Oostenrijk weer in actie, vergezeld door Haas-reserve Ryō Hirakawa. In Hongarije was het weer de beurt aan vijf coureurs, waaronder de eerste rijderswissel bij Alpine. Browning kwam op Monza opnieuw in actie samen met Aron, Herta en Iwasa - de eerste keer dat Max Verstappen langs de zijlijn moest staan.

Richting de Grand Prix van de Verenigde Staten kondigde Audi aan debutant Freddie Slater in te zetten in Mexico-Stad en São Paulo. Op het Circuit of the Americas zelf zou Herta opnieuw voor Sergio Pérez instappen, waarbij nog een extra training overbleef, aangezien Valtteri Bottas nog voor een tweede keer een VT1-sessie moest overslaan. Naast Slater maakt Gabriele Minì ook zijn Formule 1-debuut bij Alpine. Ze worden op het Autódromo Hermanos Rodríguez vergezeld door Browning, Crawford, Fornaroli, Hirakawa en Vesti.

Overzicht

Hierbij het volledige overzicht van alles rookies die in 2026 in actie gaan komen.

Team Sessie Grand Prix Coureur In de auto van... Mercedes Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Barcelona-Catalonië

Hongarije

Mexico-Stad

– Frederik Vesti

Frederik Vesti

Frederik Vesti

– Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

George Russell

George Russell Ferrari Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Barcelona-Catalonië

Oostenrijk

–

– Dino Beganovic

Dino Beganovic

–

– Lewis Hamilton

Charles Leclerc

–

– McLaren Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Barcelona-Catalonië

Hongarije

Mexico-Stad

São Paulo Leonardo Fornaroli

Leonardo Fornaroli

Leonardo Fornaroli

Leonardo Fornaroli Lando Norris

Oscar Piastri

Lando Norris

Oscar Piastri Red Bull Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Barcelona-Catalonië

Italië

–

– Ayumu Iwasa

Ayumu Iwasa

–

– Isack Hadjar

Max Verstappen

–

– Racing Bulls Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Australië

China

Oostenrijk

– Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Ayumu Iwasa

– Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Liam Lawson

Liam Lawson Alpine Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Hongarije

Italië

Mexico-Stad

– Paul Aron

Paul Aron

Gabriele Minì

– Franco Colapinto

Pierre Gasly

Franco Colapinto

– Haas Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Oostenrijk

Hongarije

Mexico-Stad

– Ryō Hirakawa

Ryō Hirakawa

Ryō Hirakawa

– Esteban Ocon

Ollie Bearman

Esteban Ocon

– Audi Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Barcelona-Catalonië

Oostenrijk

Mexico-Stad

São Paulo Paul Aron

Paul Aron

Freddie Slater

Freddie Slater Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto

–

– Williams Eerste training

Tweede training

Derde training

Extra training

Vierde training Barcelona-Catalonië

Oostenrijk

Italië

Mexico-Stad

São Paulo Luke Browning

Luke Browning

Luke Browning

Luke Browning

Luke Browning Alexander Albon

Carlos Sainz

Alexander Albon

Alexander Albon

Carlos Sainz Aston Martin Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Japan

Oostenrijk

België

Mexico-Stad Jak Crawford

Jak Crawford

Jak Crawford

Jak Crawford Fernando Alonso

Lance Stroll

Fernando Alonso

Lance Stroll Cadillac Eerste training

Tweede training

Derde training

Extra training

Vierde training Barcelona-Catalonië

Hongarije

Italië

Verenigde Staten

– Colton Herta

Colton Herta

Colton Herta

Colton Herta

– Sergio Pérez

Valtteri Bottas

Sergio Pérez

Sergio Pérez

Valtteri Bottas