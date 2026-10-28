Max Verstappen zal aankomende vrijdag niet in actie komen tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico. De Nederlander moet zijn Red Bull Racing-bolide in de openingssessie van het raceweekend namelijk afstaan aan Ayumu Iwasa, zo meldt De Telegraaf.

Deze rijderswissel heeft alles te maken met het sportieve reglement in de Formule 1. Daarin staat voorgeschreven dat elke vaste coureur zijn wagen ieder seizoen twee keer moet afstaan aan een rookie gedurende een eerste oefensessie. Nadat Verstappen zijn auto in september tijdens het raceweekend in Italië ook al een keer moest inleveren, is de sessie in Mexico-Stad voor de Red Bull-coureur de tweede en tevens laatste keer dit jaar dat hij aan de kant blijft voor een jong talent. De Limburger zal de eerste vrije training net als vorig jaar vanaf de pitmuur gaan volgen, om tijdens de tweede sessie op vrijdag weer zelf achter het stuur van zijn RB22 plaats te nemen. Vanwege deze verplichte wissel levert Verstappen wel één van zijn drie beschikbare trainingsuren in, aangezien er op zaterdag slechts nog één vrije training wordt verreden voordat de kwalificatie voor de race van zondag op het programma staat.

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Vierde vrije training

Voor de 25-jarige Iwasa betekent zijn opwachting in Mexico alweer zijn vierde vrije training van het huidige Formule 1-seizoen. De Japanse testcoureur mocht eerder dit jaar op de vrijdagochtend al twee keer instappen bij de hoofdmacht van Red Bull Racing tijdens de raceweekenden in Barcelona en op Monza. Daarnaast nam hij in Oostenrijk ook een eerste vrije training voor zijn rekening bij zusterteam Racing Bulls, dat dit seizoen met vaste coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad op de grid verschijnt en eveneens rijdt met de krachtbronnen die in samenwerking met Ford zijn ontwikkeld.