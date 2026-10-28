Max Verstappen zou na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin gesignaleerd zijn tijdens een feestje in een nachtclub. Op het internet zijn er beelden opgedoken uit de vermeende nachtclub in Austin. Het filmpje zorgt in ieder geval voor een hoop discussie, ook over Kelly Piquet.

De Red Bull Racing-coureur lijkt na het raceweekend in Texas van een feestje met enkele vrienden. Ook Audi-coureur Gabriel Bortoleto zou gesignaleerd zijn in de club. Of Verstappen en de Braziliaan daadwerkelijk in de betreffende nachtclub aanwezig waren, is overigens niet onafhankelijk bevestigd. De Red Bull-rijder lijkt in ieder geval volop te genieten van het feestje onder het genot van een drankje.

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Titelstrijd voorbij

Het vermeende uitstapje volgt direct op een sportief teleurstellend weekend op het Circuit of the Americas. Verstappen begon de race van afgelopen zondag nog vanaf de tweede startplek, nadat hij de kwalificatie op slechts 0,179 seconde achterstand van de poleposition had afgesloten. In de 56 ronden tellende Grand Prix moest de Limburger echter genoegen nemen met een eindklassering op 17,485 seconden achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc als tweede over de streep kwam. Na afloop was de kopman van Red Bull kritisch op het handelen van zijn team en noemde hij een plek op het podium 'misschien een beetje gelukkig'.

Ravage in de comments

Het op zichzelf vrij onschuldig ogende filmpje zorgt in de comments echter wel voor een hoop discussie. Sommigen vinden het onbegrijpelijk dat de Nederlander zonder zijn vriendin geniet van een avondje op stap: "Kelly, hou je jongen in de gaten lol", zo stelt iemand. "Oma zal vanaf nu geen race missen", zo refereert een ander naar de leeftijd van Piquet [37]. Waar de Braziliaanse er van landgenoten van langs krijgt om haar steun voor de omstreden Jair Bolsonaro, kiezen sommige fans ook voor een nuchterder commentaar: "Laten we de persoon die weggaat en alleen leeft normaliseren? Vertrouwen in de relatie is alles" ,stelt iemand. "Kan een mens niet eens 's nachts uitgaan en plezier hebben zonder dat mensen gelijk met duizend theorieën komen? En als Kelly Bolsonaro steunt, wat is dan het probleem? We leven niet in een democratie waar iedereen vrij is om zijn eigen mening te hebben? Of telt vrijheid alleen als je de kant steunt die je leuk vindt?", besluit een ander.