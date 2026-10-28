Jos Verstappen is afgelopen week in actie gekomen op het TT Circuit Assen om te testen met zijn superkart, inmiddels natuurlijk breed uitgemeten ook in de media. Het circuit zelf deelt nu beelden van waar het om gaat: de rondscheurende Verstappen senior.

Het Drentse circuit heeft dinsdagmiddag videobeelden van het bezoek naar buiten gebracht. Op de gedeelde beelden is te zien hoe de voormalig Formule 1-coureur in een blauw-witte kart met de Nederlandse vlag en zijn eigen naambordje over het asfalt in Assen raast. Bij de video, die tot stand kwam met materiaal van Viaplay Nederland, laat TT Circuit Assen op Instagram weten: "Leuk bezoek afgelopen week! Verstappen kwam naar TT Circuit Assen om te testen met zijn Superkart." Specifieke rondetijden, testresultaten of de exacte dag waarop de kilometers zijn gemaakt, zijn door het circuit niet bekendgemaakt.

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Nieuwe passie

De test op het Drentse asfalt sluit aan bij de nieuwe passie waar de Limburger zich op heeft gestort: het rijden en sleutelen aan 250cc-superkarts. Deze eenzitters hebben qua prestaties veel weg van een Formule 3-bolide, accelereren in minder dan drie seconden van nul naar honderd kilometer per uur en behalen met een krachtbron die tot 14.500 toeren per minuut draait een topsnelheid van zo'n 250 kilometer per uur. Volgens berichtgeving van heeft de oud-coureur de wagen samen met familievriend Stan Pex aangeschaft. Zoon Max Verstappen reageerde afgelopen zondag al met plezier op de superkartbeelden van zijn vader, die bij de Red Bull Racing-coureur warme herinneringen opriepen aan hun gezamenlijke kartjaren, al gaf de jongste van de twee eerder al lachend aan zelf niet in zo'n superkart te willen stappen en het bij toekijken te houden.