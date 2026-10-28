Mercedes-teambaas Toto Wolff is vol lof over de overwinning van Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen zondag in Austin. De Oostenrijker denkt terug aan de momenten waarop het allemaal een stuk lastiger ging.

Antonelli mocht op het Circuit of the Americas vanaf pole position vertrekken en kwam uiteindelijk met een flinke voorsprong van dertien seconden op Ferrari-coureur Charles Leclerc als eerste over de streep. Door die zege heeft de Mercedes-coureur zijn leidende positie in het wereldkampioenschap weten uit te breiden naar 365 punten, waarmee hij nu een gat van 123 punten heeft geslagen ten opzichte van teamgenoot George Russell en 124 punten op Lewis Hamilton. Zondag kan de twintigjarige rijder op het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn eerste wereldtitel al veiligstellen. Een negende plaats of beter is namelijk genoeg, ongeacht wat de concurrentie doet, om het record van Sebastian Vettel als jongste wereldkampioen ooit uit de boeken te rijden.

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Miljoeneninvestering en kritiek

Het avontuur van de WK-leider bij Mercedes ging negen jaar geleden al van start, toen het team hem op elfjarige leeftijd binnenhaalde voor de jeugdopleiding in Brackley. Nadat Hamilton de overstap maakte naar Ferrari, maakte de Italiaan vorig jaar op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Wolff benadrukt bij La Gazzetta dello Sport dat de huidige prestaties te danken zijn aan een lang en kostbaar traject. "Maar het is niet mijn verdienste, het is van het hele team en onze jeugdafdeling, die hem ontdekte toen hij elf was en hem door zijn hele groei en doorbraak heeft begeleid. Er is meer dan tien miljoen euro uitgegeven aan de ontwikkeling van zijn carrière, zijn vaardigheden en karakter, naast de enorme inzet van zijn ouders. Dit is niet zomaar uit het niets gekomen."

Tranen

Tijdens zijn debuutseizoen in 2025, waarin hij uiteindelijk met 150 punten als zevende eindigde, maakte de jonge coureur nog een loodzware periode door waarin er van buitenaf flink wat kritiek klonk op zijn promotie. "Vorig jaar, na negen opeenvolgende races zonder punten voor Kimi, zeiden veel mensen dat hij niet bij Mercedes had mogen komen. Mensen van andere teams zeiden dat hij zelfs niet in de Formule 1 had mogen zitten. Het was niet makkelijk voor hem: in Spa huilde hij na weer een moeilijke race, en zijn tranen weerspiegelden dat moeilijke moment. Maar nu hem zo te zien rijden is alles uiterst bevredigend. Zien wat hij kan en hoe hij met het team werkt, is onze echte overwinning", zo blikt Wolff terug.

Niet aan denken

De grootste stap heeft de coureur volgens zijn teambaas op mentaal gebied gezet, iets wat vlak voor de start van de race in Texas maar weer eens duidelijk werd. "Voor de race in Austin kwam hij naar mijn kantoor, ging op de bank zitten en zei: 'Ik ga ervan genieten en denk helemaal niet aan het kampioenschap.' Ik zei hem dat hij die houding moet vasthouden: hij heeft het mooiste werk ter wereld en mag dat nooit vergeten. Zijn manier van denken en racen is ongelooflijk. Hij heeft dit jaar een grote stap gezet qua mentaliteit en we zijn allemaal erg trots op hem."