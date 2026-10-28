Het hoge woord bij Cadillac is eruit, want Sergio Pérez heeft zijn krabbel gezet onder een contractverlenging die hem tot en met 2029 bij het Amerikaanse team houdt. De Mexicaan begon dit jaar bij het debuterende team en plakt er nog drie jaar aan vast.

Pérez kent een lange geschiedenis in de Formule 1. Zo begon hij in 2011 bij Sauber, ging hij na een jaartje McLaren in 2013 naar Force India en bleef hij daar ook toen de naamsverandering naar Racing Point kwam. Eind 2020 leek er een pensioen voor Pérez in het verschiet te liggen toen zijn contract niet werd verlengd, maar Red Bull trok de Mexicaan aan. Van 2021 tot en met 2024 mocht Pérez dan ook als teamgenoot van Max Verstappen aan de slag bij het Oostenrijkse team en na die periode kwam er een jaartje sabbatical om vervolgens in 2026 aan te sluiten bij Cadillac. In al die tijd heeft Pérez zes overwinningen weten te pakken en drie polepositions.

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Krabbel onder nieuw contract

Aan die lange loopbaan komt nog een vervolg. Zo tekent Pérez een contractverlenging waarmee hij in ieder geval tot en met 2029 bij Cadillac zal blijven rijden en het team dus verder zal gaan opbouwen. Het raceweekend in Mexico staat dit weekend op de planning en het team en Checo hebben het dan ook in aanloop naar de thuisrace van Pérez bekendgemaakt.