Isack Hadjar heeft afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in eerste instantie geweigerd om aan de kant te gaan voor Max Verstappen. Pas nadat zijn race-engineer Richard Wood de teamorder van Red Bull Racing herhaalde, gaf de Fransman alsnog gehoor aan het verzoek en liet hij zijn teamgenoot erlangs. David Coulthard geeft zijn mening.

Het moment ontstond doordat Red Bull Racing beide coureurs op een verschillende strategie had gezet. Hadjar mocht als derde aan de race in Austin beginnen, maar moest bij de start direct posities prijsgeven in het gevecht met de Ferrari-coureurs. Verstappen werkte op zijn beurt een tweestopper af en dook in de dertiende ronde naar binnen voor zijn eerste pitstop. Omdat zijn stalgenoot op dat moment nog niet naar binnen was geweest, wist de viervoudig wereldkampioen op zijn versere banden al snel het gat naar de achterkant van de andere RB22 te dichten.

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Discussie op boordradio

Bij het aanremmen voor bocht twaalf kreeg Hadjar vanaf de pitmuur de opdracht om ruimte te maken voor Verstappen. De Fransman ging daar op de boordradio echter direct tegenin, omdat hij bang was om zelf kostbare tijd te verliezen: "Ik wil geen racetijd verliezen. Ik kan hem niet voorbij laten. Sorry." Wood liet echter geen enkele ruimte voor twijfel en reageerde resoluut: "Nee, maat, dit is wat we gaan doen." Daarop koos de coureur toch eieren voor zijn geld en liet hij Verstappen bij bocht vijftien passeren. De Nederlander stuurde zijn bolide uiteindelijk naar de derde plaats, terwijl zijn teamgenoot als zesde over de streep kwam.

Oordeel van Coulthard

Volgens voormalig Formule 1-coureur Coulthard kan de aanvankelijke weigering nog weleens een staartje krijgen en hangt de Red Bull-coureur mogelijk een stevig gesprek met de teamleiding boven het hoofd. Tijdens het livecommentaar op F1TV liet de Schot direct van zich horen toen de teamorder werd uitgedeeld: "Laten we jullie even herinneren aan de spelregels! Het mag misschien wat hard lijken, maar hij is een serieuze winnaar, en één ding dat hij weet, is hoe je plaatsen met iemand wisselt." De analist rekent erop dat het team uit Milton Keynes niet gediend is van het tegensputteren over de boordradio. "Isack heeft een goed weekend, maar voor dat ene moment krijgt hij er flink van langs", zo stelt Coulthard over de mogelijke gevolgen achter de schermen. Volgens de Schot zal de renstal meteen duidelijk maken dat een dergelijke discussie absoluut niet voor herhaling vatbaar is: "Nooit meer, nooit, nooit, nooit meer. Even was hij buiten zichzelf en vergat wie zijn werkgevers zijn."

Uitleg van Hadjar

Na afloop van de race stond Hadjar de aanwezige media een half uur lang te woord, waarbij hij onder meer tekst en uitleg gaf over het voorval met zijn teamgenoot. Naast verschillende technische problemen met de koppeling, een verkeerde instelling van het gaspedaal en haperende radioverbindingen, wees de Fransman op de lastige situatie waarin beide coureurs op de baan terechtkwamen. "Uiteindelijk komt hij als een kogel achter me aan, en het is een verwarrende situatie voor ons allebei. En toen liet ik hem voorbij", zo verklaart Hadjar. "Maar weet je, ik laat hem tijd verliezen omdat hij in mijn vuile lucht rijdt. Ik verlies tijd omdat ik hem moet laten passeren, en dat komt doordat we niet hadden voorzien dat het makkelijk zou zijn."