Hoewel voor Max Verstappen op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Austin verschillende media-afspraken op het programma stonden, heeft Red Bull Racing deze over moeten slaan, zo onthult Formule 1-presentator Peter Hardenacke in de podcast Backstage Boxengasse van Sky Sport F1. Na de eerste vrije training op het Circuit of the Americas zat het team namelijk dusdanig lang met de Nederlander om tafel om de problemen met de auto te bespreken, dat er geen tijd meer overbleef voor de gebruikelijke persverplichtingen.

Het Oostenrijkse team kende een moeizame aanloop naar het weekend in de Verenigde Staten, waardoor het oplossen van de technische problemen op vrijdag direct voorrang kreeg boven de pers. Hardenacke liet weten dat hij van Benjamin Ippoliti, die aan het hoofd staat van media en communicatie bij Red Bull, te horen kreeg dat de geplande interviews kwamen te vervallen omdat het overleg met Verstappen flink was uitgelopen. "Na de eerste vrije training hadden we een afspraak met hem", zo legt de presentator uit. Ook na die lange bespreking liet de coureur zich niet meer bij de microfoons zien, omdat het volgende onderdeel alweer op het programma stond: "Daarna ging het direct de debrief in en daar wilde hij absoluut ook bij zijn", aldus Hardenacke.

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Begrip voor geschrapte persmomenten Red Bull Racing

Voormalig Formule 1-coureur en analist Ralf Schumacher begrijpt volkomen dat Red Bull besloot om de mediaverplichtingen te schrappen. Volgens de Duitser is het niet meer dan logisch dat de focus volledig op de techniek lag en dat teambaas Laurent Mekies, vanwege zijn technische achtergrond, samen met zijn kopman op zoek ging naar oplossingen. "Als je in zo'n moeilijke situatie zit, moet je dat snel oplossen. Je hebt niet veel tijd", zo onderstreept Schumacher over de tijdsdruk tijdens het weekend in Austin. Dat de wachtende journalisten daardoor met lege handen achterbleven, hoort volgens de analist simpelweg bij de sport: "Dat is heel normaal. Soms lukt het gewoon even niet."

Kritiek op gefrustreerde toon Verstappen in Austin

Hoewel er dus begrip was voor de geschrapte mediasessies op vrijdag, klonk er wel kritiek op de momenten waarop Verstappen later in het weekend wél voor de camera verscheen. Tijdens het raceweekend in Texas, waarin de coureur van Red Bull uiteindelijk als derde over de streep kwam en het team onder meer voor de tweede race op rij te maken kreeg met radioproblemen en een lastige strategie, liet de Limburger zijn onvrede duidelijk merken. "Ik hoorde onderweg het ene of andere interview waarvan ik dacht: poeh, dat is toch behoorlijk heftig", merkt Hardenacke op over de uitlatingen van de Red Bull-rijder. Verstappen op het circuit in Austin, waar de vrije training het team veel tijd kostte.

De presentator vraagt zich daarbij hardop af of de Nederlander altijd doorheeft hoe zijn felle woorden naar buiten toe overkomen, waarbij hij verwijst naar een eerdere uitspraak die hij van de coureur heeft onthouden: "Op intermenselijk vlak vind ik het heel moeilijk om dingen in te schatten. Daar heb ik niet zo'n gevoel voor." Schumacher is op zijn beurt van mening dat de kritische uitlatingen richting het team te ver gingen. "Als je dan zo intens, zo gefrustreerd en op die manier over de problematiek spreekt, dan moet ik heel eerlijk zeggen: vanuit mijn perspectief hoort dat zo niet in de Formule 1", zo oordeelt de oud-coureur.