Kimi Antonelli is van plan om ook bij een mogelijke titelverdediging in 2027 gewoon met startnummer 12 op zijn Mercedes te blijven rijden. De jonge Italiaan kan aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad al de wereldtitel in de Formule 1 veiligstellen, maar laat tegenover het Zwitserse Blick weten niet van plan te zijn om zijn vaste nummer in te ruilen voor het startnummer 1.

Afgelopen zondag wist Antonelli vanaf poleposition de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin te winnen, waarmee hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreidde naar 123 punten op teamgenoot George Russell. Met 365 punten achter zijn naam en negen overwinningen dit seizoen heeft de 20-jarige coureur tijdens het aanstaande raceweekend in Mexico aan een negende plek genoeg om zich definitief tot wereldkampioen te kronen. Hoewel het allemaal erg dichtbij is, wil de leider in het kampioenschap niet op de zaken vooruitlopen. "Ik moet eerst in Mexico mijn werk afmaken." Ondertussen onthult de Italiaan alvast dat hij niet met startnummer 1 zal gaan racen: "Ik denk dat ik, als ik aan het eind ben, gewoon doorga met startnummer 12", zo laat Antonelli weten.

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Eerbetoon aan Senna

De keuze van Antonelli om vast te houden aan het nummer 12 heeft alles te maken met zijn grote idool Ayrton Senna. De Braziliaanse legende, die in 1994 om het leven kwam op het circuit van Imola, reed van 1985 tot en met 1988 vier seizoenen lang met startnummer 12. Drie jaar daarvan kwam Senna met dat nummer in actie voor Lotus, gevolgd door zijn eerste seizoen bij McLaren waarin de Braziliaan in 1988 zijn eerste wereldtitel wist te veroveren. Daarna reed Senna wel met nummer 1 op zijn wagen, totdat rivaal Alain Prost dat in 1989 van hem overnam. Voor het huidige seizoen nam Antonelli het nummer 12 over nadat het eerder in handen was van Felipe Nasr.

Voorbeeld van Hamilton

Sinds de invoering van de vrije nummerkeuze in 2014 mogen coureurs een vast startnummer tussen 2 en 99 kiezen voor hun gehele carrière in de koningsklasse. Het startnummer 1 is gereserveerd voor de regerend wereldkampioen, al is een titelhouder niet verplicht om dat nummer daadwerkelijk op de bolide te zetten. Lando Norris koos dit jaar als titelverdediger wel voor nummer 1 en Fernando Alonso reed na zijn beide wereldtitels eveneens met dat cijfer rond, terwijl Max Verstappen ook jarenlang het nummer op zijn bolide had. Door zijn eigen startnummer te behouden, treedt Antonelli in de voetsporen van Lewis Hamilton. De 41-jarige Ferrari-coureur en zevenvoudig wereldkampioen staat bekend als een groot bewonderaar van de Mercedes-coureur en koos na al zijn wereldtitels sinds 2014 steevast voor zijn oude kartnummer 44. Alleen in 2008, na zijn eerste wereldtitel bij McLaren-Mercedes, reed Hamilton met nummer 1 omdat dat destijds nog automatisch aan de kampioen werd toegewezen.