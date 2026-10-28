Ayumu Iwasa neemt komende vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico plaats in de RB22 van Max Verstappen. De 25-jarige Japanner blikt in een verklaring vooruit op zijn invalbeurt bij Oracle Red Bull Racing en verwacht dat zijn eerdere kilometers op het circuit in Mexico-Stad hem gaan helpen om direct op snelheid te zijn.

Voor Verstappen is het alweer de tweede en tevens laatste keer dit seizoen dat hij zijn Red Bull-auto tijdens een eerste vrije training afstaat aan een rookie. In de reglementen van de FIA is namelijk vastgelegd dat elke vaste Formule 1-coureur zijn wagen tweemaal per jaar beschikbaar moet stellen aan een jong talent. De viervoudig wereldkampioen stapt tijdens de tweede vrije training gewoon weer in de cockpit, terwijl teamgenoot Isack Hadjar naar verwachting alle drie de vrije trainingen zal rijden. Iwasa is geen onbekende op het 4,304 kilometer lange Autódromo Hermanos Rodríguez, aangezien hij daar vorig jaar ook al in actie kwam voor zusterteam VCARB. "Ik ben er echt enthousiast over om dit weekend in Mexico opnieuw in de RB22 te stappen. Dit is mijn tweede keer op dit circuit, dus mijn ervaring van vorig jaar zal erg helpen en ik kan meteen aan de bak", zo laat de reservecoureur weten in zijn verklaring.

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Ervaring met de RB22

Hoewel de baan in Mexico-Stad bekend terrein is voor de Japanse testrijder, zijn de technische omstandigheden door de reglementswijzigingen voor dit seizoen flink veranderd ten opzichte van zijn optreden van vorig jaar. Toch heeft Iwasa dit jaar al de nodige ervaring opgedaan met de huidige generatie wagens. Mexico wordt namelijk zijn vierde optreden in een eerste vrije training van het huidige seizoen, nadat hij eerder al op vrijdag in actie kwam in Barcelona (21 ronden en een veertiende tijd in de RB22), Oostenrijk (19 ronden en een vijftiende plek namens Racing Bulls) en begin september op Monza. "Tegelijkertijd is de auto volledig anders dan het reglement van vorig jaar, toen ik met VCARB reed, dus het wordt interessant om te zien hoe deze auto presteert. Ik ga ook proberen de ervaring uit mijn recente FP1-runs bij Oracle Red Bull Racing te gebruiken, wat echt een enorme ervaring voor me was", legt Iwasa uit.

Hoogte en fans in Mexico-Stad

Tijdens de twintigste ronde van het Formule 1-seizoen krijgen de coureurs op vrijdag, waarbij naast Red Bull nog minstens zeven andere teams een rookie inzetten tijdens de eerste vrije training, te maken met de specifieke omstandigheden van het Mexicaanse circuit. De baan ligt namelijk op meer dan twee kilometer boven zeeniveau, wat door de ijle lucht invloed heeft op zowel de koeling als de neerwaartse druk van de wagens. Iwasa wijst in zijn vooruitblik dan ook op die bijzondere omstandigheden en de sfeer langs de baan: "Uiteraard is de hoogte hier een grote factor, en het is een tof circuit om op te rijden. De fans zijn ook erg gepassioneerd, wat goed is om te zien. Ik kijk er echt naar uit om hier een sessie met het team te doen", aldus Iwasa.