Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
McLaren onthult speciale livery GP Mexico
Het team van McLaren pakt uit voor de Grand Prix van Mexico-Stad en onthult een speciale livery. Daarbij wil het team vooral de papaja-familie vieren, zo laat het op de socials weten. De papajakleurige wagen is voorzien van wat blauw op de sidepods en sponsor VELO valt nu veel meer op omdat het met een soort geelgroenige kleur eruit springt. Daarnaast zullen Lando Norris en Oscar Piastri dit weekend volledig in het wit te zien zijn.
Vol vliegtuig met Formule 1-coureurs
De Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop en de coureurs moeten dus verkassen naar Maleisië voor de volgende race. Een aantal coureurs heeft besloten om dit gezamenlijk te doen, zo blijkt uit een foto van George Russell. De Brit is met Lando Norris, Carlos Sainz. Alex Albon en Oliver Bearman met een privéjet richting Kuala Lumpur vertrokken.
Kim Kardashian deelt pikante plaatjes met Lewis Hamilton
Kim Kardashian en Lewis Hamilton hebben het samen uitstekend naar de zin. Zoveel blijkt wel uit een Instagram-post van de Amerikaanse waarop de zevenvoudig wereldkampioen meer dan eens terugkomt.
Grand Prix Radio kampt met stroomstoring | F1 Shorts
De mannen van Grand Prix Radio kampen momenteel met een stroomstoring, zo laat commentator Olav Mol weten via X. In de reacties wordt vooral gehoopt dat de boel op tijd weer op orde is om de race van vanmiddag te kunnen verslaan.
Ugochukwu wint Formule 3-kampioenschap na slotstuk in Madrid
Ugo Ugochukwu heeft de titel gegrepen in het FIA Formule 3-kampioenschap. De negentienjarige Amerikaan kwam op het gloednieuwe stratencircuit van Madrid als tweede over de streep in de race van zondag. Daarmee sleepte hij genoeg punten over de streep om zijn titel definitief veilig te stellen.
Dürksen wint F2-race in Italië, auto vliegt momenten later in brand | F1 Shorts
De hoofdrace van de Formule 2 op Monza kende een merkwaardig einde. Joshua Dürksen kwam namens Invicta Racing als eerste over de streep op de Temple of Speed, maar slechts enkele momenten later vatte de auto van de racewinnaar vlam en moest hij langs de kant parkeren.
Dürksen wint F2-race in Italië, auto vliegt momenten later in brand
De hoofdrace in de Formule 2 op het circuit van Monza kende een merkwaardig einde. Joshua Dürksen kwam als eerste over de streep op de Temple of Speed namens Invicta Racing, maar slechts enkele momenten later moest hij zijn auto langs de kant parkeren, omdat er brand ontstond in de wagen. Dat leverde eigenaardige beelden op.
F3-auto vliegt in brand op Monza en megacrash volgt: coureurs ongedeerd gebleven
Het ging er vanochtend tijdens de Formule 3-race op Monza heftig aan toe. Taito Kato wist uiteindelijk de sprintrace op zijn naam te zetten, maar eerder in de race was er nog een onderonsje tussen Gerrard Xie en Michael Shin in de eerste bocht. Op de achtergrond ging het daarbij ook flink mis, want een collega viel uit en zijn wagen vloog zelfs in brand. Alle coureurs zijn overigens ongedeerd uit hun wagens gestapt, maar de beelden laten goed zien hoe heftig de situatie was.
Ferrari onthult speciale Schumacher-livery
Ferrari pakt tijdens de thuisrace in Monza groots uit met een ode aan Michael Schumacher. De Scuderia heeft daarvoor de overalls van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voorzien van zeven sterren, die symbool staan voor de zeven wereldtitels van 'Der Michael'. Daarnaast is ook de SF-26 ondergedompeld in een wat andere kleur.
Red Bull-junior Tsolov krijgt eerste F1-meters
Red Bull-junior en F2-klassementsleider Nikola Tsolov heeft in Imola zijn eerste meters in een Formule 1-wagen gereden. De Bulgaar, die te kennen gaf dat hij ook een groot Max Verstappen-fan is, heeft in de VCARB03 (2026-wagen) een filmdag gereden en daarna in een oudere auto de Testing of Previous Cars-sessie afgewerkt. Ook Arvid Lindblad was aanwezig in Imola, terwijl Liam Lawson in Mugello bezig was voor Red Bull Racing.
Training Real Madrid verstoord door F3-test op MADRing
De afgelopen dagen was de Formule 3 aanwezig op de nieuwe MADRing in Madrid. Dat de auto's nog flink wat geluid maken, merkten ook de spelers van Real Madrid. Die waren namelijk niet heel ver van het circuit vandaan aan het trainen, waarbij de actie op de baan nog goed te horen was.
Officiële FIA Formule 3-test in Madrid: eerste actie op gloednieuw Spaans F1-circuit
De Madring is bijna helemaal gereed voor de Grand Prix van Spanje die volgende maand wordt gehouden. Terwijl er nog aan de infrastructuur wordt gewerkt, is de baan die half stratencircuit en half permanent circuit is wel af. Er is voor het eerst officieel actie op de Madring geweest. De FIA organiseerde deze maand de eerste test van de Formule 3. La Monumental, deze rappe kombocht, is het hoogtepunt van het circuit.
Gademan volgt Verstappen en onthult Delfts blauwe helm voor Dutch GP
Niet alleen Max Verstappen is dit weekend met een helm te zien die is ondergedompeld in Delfts blauw. Ook Nina Gademan heeft op social media haar eigen variant onthuld. Volgend weekend vindt weliswaar de laatste editie van de Dutch Grand Prix plaats, maar ook de F1 Academy zal in Zandvoort gaan racen.
Madring deelt update over bouw circuit
Het Circuito de Madring deelt een update van de baan, die nog altijd in aanbouw is. De baan begint inmiddels al flink vorm te krijgen, nadat vorige maand het team van Ferrari ook al was afgereisd naar Spanje voor een filmdag. De race in Madrid zal in het weekend van 13 september worden verreden en naar verwachting lijkt er geen vertraging op te gaan treden.
Ticktum verrast vriend en vijand met Formule E-overwinning in spectaculaire laatste ronde
Dan Ticktum heeft zojuist de eerste race van de Tokyo E-Prix op zijn naam geschreven. De Brit kwam vanaf de zesde positie en haalde de Andretti van landgenoot Jake Dennis in de allerlaatste ronde in voor de overwinning. Het kwam als een verrassing, aangezien Ticktum slechts twee keer eerder in de punten is gekomen dit seizoen en dat was met een vijfde en vierde plaats. Het is zijn tweede zege in de Formule E ooit evenals de tweede voor Cupra Kiro. Dennis is met zijn tweede plaats wel dichter bij Mitch Evans en de gecrashte Pascal Wehrlein gekomen in het kampioenschap. Nick Cassidy completeerde het podium in Japan. Morgen volgt de tweede race van de Tokyo E-Prix, het één na laatste weekend van dit Formule E-seizoen.