Volgens Tim Coronel is het eerste weekend waarin Max Verstappen door race-engineer Tom Hart werd bijgestaan nog niet optimaal, maar ziet Coronel dat wel goedkomen. Coronel trekt de vergelijking met Gianpiero Lambiase en stelt ook dat elke samenwerking natuurlijk tijd nodig heeft.

Hart zal vanaf komend jaar het stokje overnemen van Lambiase, die op zijn beurt vertrekt naar McLaren. Hart was eigenlijk van plan om richting Williams te gaan om daar Alexander Albon bij te staan, maar toen duidelijk werd dat 'GP' zou vertrekken, werd er alles aan gedaan om Hart binnenboord te houden. Dat is gelukt, want de Engelsman zal vanaf komend jaar de vertrouwde stem in de oren van de Nederlander zijn tijdens de raceweekenden.

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'Wisselvallig weekend kwam niet door Hart'

Op de vraag van GPFans of het wisselvallige weekend in Austin mogelijk ook met die verandering te maken had, legt Coronel uit: "Ik denk het niet. Die jongen heeft er natuurlijk altijd wel veel bijgezeten en natuurlijk is er ook altijd een back-up om nog wat na te vragen. Je zag het ook aan Hadjar: in de race viel die auto ook eigenlijk weg. Nee, ik denk niet dat dat het moet zijn. Sterker nog, ik denk dat ze op dit moment eigenlijk alleen maar meer leren. Ik hoop dat Tom en Max het nieuwe gouden duo gaan zijn."

Relatie moet worden opgebouwd

Daarbij heeft Hart ook wel grote schoenen om te vullen. Lambiase is er namelijk al vanaf de debuutwedstrijd van Verstappen bij Red Bull, in Spanje 2016, bij: "'GP' is ook wel iemand die Max tot kalmte kan dwingen op bepaalde momenten in een race. Ook op de manier waarop ze elkaar benaderen. Ik herken dat ook een beetje met Tom [Coronel, red.], we hebben een beetje hetzelfde. We geven elkaar die balans en die heb ik nog niet gezien met Tom Hart, maar die gaat wel komen. Alleen dat heeft even tijd nodig."