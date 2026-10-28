Het raceweekend in Mexico komt steeds dichterbij en in aanloop daarnaartoe zijn er weer een heleboel nieuwtjes naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Zo werd woensdag duidelijk dat de Britse overheid het reisadvies voor Qatar en Abu Dhabi aanscherpt en over niet al te lange tijd zou de Formule 1 naar die landen moeten afreizen. Lando Norris krijgt met LN4 Fusion officieel een plek in de Formule 2, Max Verstappen blikt vooruit op het weekend in Mexico en Sergio Pérez zet zijn handtekening onder een contractverlenging bij Cadillac. Dit is de GPFans Recap van woensdag 28 oktober.

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Pérez tekent contractverlenging bij Cadillac: Mexicaan blijft tot en met 2029

Het hoge woord bij Cadillac is eruit, want Sergio Pérez heeft zijn krabbel gezet onder een contractverlenging die hem tot en met 2029 bij het Amerikaanse team houdt. De Mexicaan begon dit jaar bij het debuterende team en plakt er nog drie jaar aan vast Alles lezen over de contractverlenging van Pérez? Klik hier!

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Verstappen slaat eerste vrije training in Mexico over en staat Red Bull-auto af

Max Verstappen zal aankomende vrijdag niet in actie komen tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico. De Nederlander moet zijn Red Bull Racing-bolide in de openingssessie van het raceweekend namelijk afstaan aan Ayumu Iwasa. Alles lezen over die vervanging? Klik hier!

Britse overheid scherpt reisadvies Qatar en Abu Dhabi aan vlak voor laatste twee F1-races

De Britse overheid heeft dinsdag het officiële reisadvies voor Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aangescherpt in aanloop naar de laatste twee Grands Prix van het Formule 1-seizoen. Alles lezen over de aanscherping? Klik hier!

Verstappen hoopt problemen RB22 in Mexico niet te zien: 'Team heeft hard gewerkt'

Max Verstappen kijkt na het raceweekend in Austin weer uit naar de wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico. De Nederlander wijst daarbij wel op de uitdagingen en stelt dat er een risico op oververhitting bestaat. Lezen hoe Verstappen kijkt naar het komende raceweekend? Klik hier!

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Lando Norris krijgt met LN4 Fusion officieel plek in Formule 2 voor 2027

LN4 Fusion, het raceteam dat mede is opgericht door McLaren-coureur Lando Norris, heeft een vaste plek op de Formule 2-grid bemachtigd voor de nieuwe driejarige cyclus die in 2027 van start gaat. De FIA en de organisatie van het kampioenschap hebben de renstal aangewezen als de enige nieuwkomer voor de seizoenen van 2027 tot en met 2029. Alles lezen over het Formule 2-team van Norris? Klik hier!