Audi heeft voormalig Mercedes-topman Thomas Fuhr aangetrokken als nieuwe algemeen directeur van de Audi Formula Racing GmbH. De 61-jarige engineer krijgt vanaf 1 november de algehele verantwoordelijkheid over het motorproject van Audi in de fabriek in Neuburg an der Donau.

De komst van Fuhr maakt deel uit van een bredere herstructurering binnen de directie van de motorfabriek in Neuburg. De organisatie is de afgelopen weken opnieuw ingericht om de ontwikkeling van de krachtbron een flinke impuls te geven. Tijdens het debuutseizoen van Audi als fabrieksteam blijft de eerste eigen krachtbron op het gebied van vermogen namelijk achter bij de verwachtingen. De motor geldt daardoor als een zwakke plek binnen het technische pakket. De Duitse renstal staat momenteel met 23 punten op de achtste plek in het constructeurskampioenschap.

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Ervaring bij Mercedes

Met de komst van Fuhr haalt Audi een ervaren kopstuk binnen dat de nodige kennis meebrengt vanuit de concurrentie. De Duitser was tussen 2009 en 2012 directeur bij Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) in Brixworth. Daar stuurde hij de ontwikkeling aan van de hybride krachtbronnen waarmee het fabrieksteam van Mercedes vanaf 2014 acht wereldtitels op rij wist te pakken. Na zijn vertrek bij de motorafdeling van Mercedes vervulde Fuhr verschillende managementfuncties buiten de autosport, bij sanitairbedrijven Grohe en Lixil. Tot voor kort was hij daarnaast werkzaam als Chief Technology Officer bij Georg Fischer Building Flow Solutions.

Thomas Fuhr (2010)

De nieuwe directeur neemt ruim dertig jaar aan internationale ervaring als ingenieur en leidinggevende mee naar Neuburg en kijkt uit naar zijn terugkeer in de koningsklasse. "De mogelijkheid om de toekomst van Audi in de motorsport mee vorm te geven, is een spannende kans. Het team in Neuburg heeft een geheel nieuwe Power Unit ontwikkeld en op de baan gebracht. Ik wil voortbouwen op dat werk door de kennis uit de hele organisatie te bundelen en de voorwaarden te scheppen om op het hoogste niveau mee te kunnen blijven doen", zo legt Fuhr uit in het persbericht van Audi.

Nieuwe rolverdeling onder Binotto

Met de aanstelling van Fuhr verandert ook de rolverdeling binnen de motorafdeling in Neuburg. Technisch directeur (CTO) Stefan Dreyer kan zich hierdoor weer volledig richten op de technische ontwikkeling van de krachtbron. Chief Operating Officer (COO) Christian Foyer blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de operationele processen in de fabriek.

De algehele leiding over het Formule 1-project van Audi blijft in handen van projectleider Mattia Binotto. Daar valt ook de samenwerking met de chassisfabriek in het Zwitserse Hinwil onder. De Italiaanse topman heeft er alle vertrouwen in dat de voormalig Mercedes-directeur het motorproject verder vooruit kan helpen. "Thomas begrijpt de technische uitdagingen en weet wat er nodig is om sterke teams op te bouwen en aan te sturen. Daarom ben ik er vol vertrouwen in dat hij een sleutelrol zal spelen bij het verder ontwikkelen van het team en de organisatie, zodat wij de beste F1-fabrikant worden", aldus Binotto.