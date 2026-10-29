Carlos Sainz plaatst vraagtekens bij de alsmaar uitdijende Formule 1-kalender en betwijfelt of het grote aantal races de populariteit van de koningsklasse ten goede komt. De Williams-coureur en directeur van coureursvakbond GPDA vreest dat kijkers door de opeenstapeling van raceweekenden juist minder aandacht besteden aan de Grands Prix.

Het aantal geplande rondes is door de organisatie van de Formule 1 inmiddels opgeschroefd naar 24 per jaar, al staan er dit seizoen na het wegvallen van de Grand Prix van Saoedi-Arabië nog 23 races op het programma. Dat aantal kan nog verder afnemen wanneer een van de laatste twee Grands Prix van het seizoen eveneens wordt geschrapt. Mocht het resterende schema wel volledig doorgang vinden, dan werkt het Formule 1-veld in de slotfase van het jaar negen evenementen af in een tijdsbestek van elf weken, waaronder aankomend weekend de Grand Prix van Mexico-Stad.

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Vergelijking met voetbal

Hoewel de Spanjaard begrijpt dat een groter aanbod voor de kijker aantrekkelijk klinkt, waarschuwt hij tegenover RaceFans voor verzadiging bij het publiek. "Ik denk dat ik, als ik fan zou zijn, er dol op zou zijn, want hoe meer F1 ik op tv kan kijken, hoe beter", zo legt Sainz uit. "Ik herinner me dat ik kind was en er slechts 16 races in de kalender stonden, of 18. Ik miste de Formule 1 tijdens veel weekenden." Volgens de coureur uit Madrid schuilt er echter een gevaar in het huidige tempo waarmee de races elkaar opvolgen. "Maar we moeten als sport ook overwegen of dat misschien contraproductief is. Soms moet je de sport missen om mensen te laten meedoen. Als je zoveel races achter elkaar hebt, kan het misschien voelen als een competitie, zoals de Premier League in plaats van de Champions League. Dus misschien besteed je wat minder aandacht aan de wedstrijden, of in dit geval aan de races. Het is dus meer een filosofie voor de sport om te overwegen of je zoveel races achter elkaar wilt blijven houden."

Limiet en personeelsbelasting

Naast de beleving van de fans kijkt Sainz vanuit zijn rol bij de Grand Prix Drivers' Association nadrukkelijk naar de bovengrens van het kampioenschap en de hoge werkdruk in de paddock. "Belangrijker dan dat vind ik, als GPDA, dat ons min of meer is verteld dat 24 races, 25 races de limiet is van het kampioenschap waar ze voor willen gaan. Ik weet niet of dat het geval zal zijn, met steeds meer aanbiedingen om locaties te blijven uitbreiden. Maar ik denk dat dat de limiet is", vervolgt Sainz. De zwaarste tol wordt volgens hem niet geëist van de coureurs zelf, maar van de monteurs en engineers die continu de wereld over reizen. "Ik denk dat het vooral gaat om de teamleden die maar drie of vier dagen per maand thuis zijn, of vijf dagen thuis. En het zijn de mensen in de teams die het zwaarste te verduren krijgen, niet de coureurs. Ik denk dat wij in dat opzicht een meer bevoorrechte positie hebben."

Zware slotfase

Het huidige seizoen telt in totaal vier zogeheten triple headers, waarvan er maar liefst drie in het slotstuk van de kalender zijn gepland met telkens slechts één vrije week ertussen. Na de race van afgelopen zondag in Austin trekt het circus direct door naar Mexico en Brazilië, waarna later nog de weekenden in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi volgen. "Dus, laten we zien. Ik heb de motivatie om zoveel races te rijden als we moeten. Ik heb de wil om te racen. Ik hou van racen. Maar het is waar dat dit deel van het triple-header-blok, met drie triple headers achter elkaar, zwaar gaat zijn voor het lichaam, zwaar voor de mensen, zwaar voor het hoofd", zo besluit Sainz.