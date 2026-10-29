Hoewel het merendeel van de concurrentie in de fabriek de focus inmiddels volledig op het ontwerp van de auto voor 2027 heeft gelegd, komt McLaren in de slotfase van het Formule 1-seizoen tóch nog met nieuwe upgrades voor de MCL40. McLaren-teambaas Andrea Stella kondigt bij Sky Sports F1 namelijk aan dat de Britse formatie toch nog niet helemaal klaar is met het doorontwikkelen van de huidige wagen.

Het besluit om zo laat in het jaar nog nieuwe onderdelen te introduceren, heeft alles te maken met een moeizame reeks van het team uit Woking. Sinds de Grand Prix van Madrid wist McLaren al vier races op rij geen podiumplaats meer te pakken. Ook afgelopen zondag ging het tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin mis en greep het team naast de prijzen. Lando Norris lag in de slotfase dankzij een alternatieve één-stopstrategie nog op de tweede plek, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc, Max Verstappen en Lewis Hamilton en kwam als vijfde over de streep. Teamgenoot Oscar Piastri sloot het weekend in Texas af op de zevende plek.

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Upgrades voor McLaren in Brazilië en Las Vegas

Om het tij in de laatste races van het jaar te keren, haalt McLaren nog wat extra prestaties uit de ontwikkelingspijplijn. Eerder liet Stella nog weten dat het team de wagen pas in 2027 écht kan verbeteren, maar voor het huidige seizoen volgt nu toch nog een laatste offensief. De eerste onderdelen van het pakket werden in Austin al op de wagen gezet en de rest volgt in fases. "Er komt nog wat meer aan", zo bevestigt de Italiaanse teambaas over de aanstaande aanpassingen aan de auto. De McLaren MCL40 in actie in Bakoe, waar het team nog upgrades doorvoert.

Voor de Grand Prix van Mexico-Stad van aankomend weekend hoeven de coureurs nog niet op grote veranderingen te rekenen, omdat de focus daar vooral ligt op het optimaliseren van het huidige pakket. De daadwerkelijke vervolgstappen staan gepland voor het raceweekend daarna op Interlagos en de race op het stratencircuit in Nevada later in november, al hangt dat nog wel af van de productietijd. "Ik denk dat we het uiteindelijk alleen in Brazilië en Las Vegas kunnen doen. In Mexico zal er dus niet veel zijn, maar in Brazilië en Las Vegas komen er wel upgrades", zo legt Stella uit.

Stella mikt op terugkeer naar het podium

Het doorvoeren van late wijzigingen aan de huidige generatie wagens is echter geen eenvoudige opgave. De teambaas waarschuwde eerder al dat niet alle nieuwe onderdelen direct het gewenste resultaat opleveren, aangezien de aerodynamica van de bolides steeds complexer wordt. Ondanks het wegvallen van posities in de slotfase in Austin, vindt de Italiaan dat de MCL40 zich qua racetempo in de basis goed kon meten met de wagens van Ferrari en Red Bull Racing. Met Red Bull staat McLaren in het constructeurskampioenschap momenteel op gelijke hoogte met 355 punten op de gedeelde derde en vierde plaats.

Met de extra onderdelen voor de races in São Paulo en Las Vegas moeten Norris en Piastri in het slot van het seizoen weer vast vooraan kunnen meedoen, terwijl het team ondertussen ook belangrijke data verzamelt voor volgend jaar. Stella koppelt dan ook een duidelijk doel aan de aanstaande updates op de baan: "Hopelijk helpt dit ons om consistent te strijden om podiumplaatsen en hopelijk het niveau van concurrentievermogen te bereiken dat nodig is om om de overwinning te vechten. Er zijn dus nog een paar upgrades in de pijplijn", zo onderstreept de teambaas van McLaren.