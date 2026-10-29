'Wereldtitel Antonelli op losse schroeven? Verstappen waarschuwt F1-veld' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere het nieuws dat Kimi Antonelli met slecht nieuws aan het raceweekend in Mexico is begonnen. De nummer een in het wereldkampioen heeft op donderdag namelijk verstek moeten laten gaan. Verder heeft Carlos Sainz vraagtekens gezet bij de overvolle Formule 1-kalender, heeft Max Verstappen zich lovend over Antonelli uitgelaten, heeft Norris op laten tekenen spijt te hebben van bepaalde uitlatingen in de media en heeft Antonelli een boekje open gedaan over een woedende Wolff. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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Antonelli mist deel raceweekend Mexico

Kimi Antonelli kan zich aanstaande zondag kronen tot jongste Formule 1-coureur uit de geschiedenis van de sport, maar de Mercedes-rijder begint mogelijk met een achterstand aan het weekend. Antonelli moet namelijk verstek laten gaan op de mediadag, omdat hij zich niet goed voelt, zo laat het team van Mercedes aan onder andere GPFans weten: "Kimi is aan het herstellen van een virale infectie", klinkt het. "Uit voorzorg heeft de FIA ​​hem vrijgesteld van zijn mediaverplichtingen, zodat hij voor het weekend wat rust kan nemen. We verwachten dat hij er morgen weer bij is." Meer lezen over de situatie van Antonelli? Klik hier.

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Sainz zet vraagtekens bij overvolle kalender: "Het is zwaar voor de mensen"

Carlos Sainz plaatst vraagtekens bij de alsmaar uitdijende Formule 1-kalender en betwijfelt of het grote aantal races de populariteit van de koningsklasse ten goede komt. De Williams-coureur en directeur van coureursvakbond GPDA vreest dat kijkers door de opeenstapeling van raceweekenden juist minder aandacht besteden aan de Grands Prix. Hoewel de Spanjaard begrijpt dat een groter aanbod voor de kijker aantrekkelijk klinkt, waarschuwt hij tegenover RaceFans voor verzadiging bij het publiek. "Ik denk dat ik, als ik fan zou zijn, er dol op zou zijn, want hoe meer F1 ik op tv kan kijken, hoe beter", zo legt Sainz uit. "Ik herinner me dat ik kind was en er slechts 16 races in de kalender stonden, of 18. Ik miste de Formule 1 tijdens veel weekenden." Volgens de coureur uit Madrid schuilt er echter een gevaar in het huidige tempo waarmee de races elkaar opvolgen. "Maar we moeten als sport ook overwegen of dat misschien contraproductief is. Meer lezen over de kritiek van Sainz? Klik hier.

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Verstappen waarschuwt F1-veld voor Antonelli: "Dat gaat nog komen"

Max Verstappen verwacht dat Kimi Antonelli alleen nog maar sterker wordt zodra hij zijn eerste wereldtitel heeft binnengesleept. In gesprek met Bild Sport laat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing weten dat de jonge Mercedes-coureur zijn plafond nog lang niet heeft bereikt, terwijl de Italiaan aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico op twintigjarige leeftijd al de jongste kampioen uit de geschiedenis van de Formule 1 kan worden. "Hij heeft zijn potentieel nog niet voor honderd procent benut en ook het winnen van de wereldtitel zal hem nog beter maken", klinkt het over de leider in het klassement. "Je hebt je levensdoel bereikt en begint met een meer ontspannen instelling aan de raceweekenden." Meer lezen over de lovende woorden van Verstappen over Antonelli? Klik hier.

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Antonelli doet boekje open over boze Wolff: "Vorig jaar heb ik hem nog bozer gezien"

Mercedes-coureur Kimi Antonelli kreeg tijdens de sprintrace voor de Grand Prix van Canada een stevige uitbrander van teambaas Toto Wolff over de boordradio na een aanrijding met zijn teamgenoot George Russell. De Italiaanse WK-leider blikt terug op dat moment en vertelt hoe de Oostenrijker hem destijds direct tot de orde riep en opdroeg dergelijk gedrag achterwege te laten. "Dat is al lang geleden. Het was in Canada, in de sprintrace. Na de botsing met George heb ik me via de radio een beetje beklaagd", zo vertelt Antonelli tegenover Auto, Motor und Sport. Dat geklaag over zijn teamgenoot werd door de teamleiding echter niet geaccepteerd. "Toto heeft me tijdens de race via de radio terechtgewezen en me daarna gezegd dat ik dat niet nog eens moet doen." Meer lezen over de pikante anekdote van Antonelli? Klik hier.

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Norris baalt van eigen oproep tot schorsing en felle uitspraken: "Er is een grens"

Lando Norris geeft toe dat zijn emoties na afloop van een race soms de overhand nemen voor de camera's en dat hij achteraf spijt heeft van bepaalde felle uitspraken. De McLaren-coureur kwam dit seizoen meerdere keren in opspraak door zijn ongefilterde reacties. Zo pleitte hij voor een schorsing na een aanvaring met Franco Colapinto in Azerbeidzjan en gaf hij een cynisch interview weg na een touche met teammaat Oscar Piastri in Singapore. "Ik ben soms niet op mijn best tegenover de media", geeft Norris toe. "Ik vind het verschrikkelijk als ik iets verkeerds zeg of iemand misschien beledig met een uitspraak. Daar baal ik echt van." Meer lezen over de uitspraken van Lando Norris? Klik hier.

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