Mercedes-coureur Kimi Antonelli kreeg tijdens de sprintrace voor de Grand Prix van Canada een stevige uitbrander van teambaas Toto Wolff over de boordradio na een aanrijding met zijn teamgenoot George Russell. De Italiaanse WK-leider blikt terug op dat moment en vertelt hoe de Oostenrijker hem destijds direct tot de orde riep en opdroeg dergelijk gedrag achterwege te laten.

Antonelli werd op elfjarige leeftijd opgenomen in het opleidingsprogramma van Mercedes en nam vorig jaar het stoeltje over van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton. Waar de coureur uit Bologna in zijn debuutjaar de torenhoge verwachtingen nog niet direct wist in te lossen, heeft hij Russell dit seizoen grotendeels onder controle en gaat hij aan de leiding in het wereldkampioenschap met 365 punten en negen overwinningen. Hoewel Wolff zijn pupil dit seizoen vrijwel doorlopend van complimenten voorziet, ging het eerder dit jaar tijdens het sprintweekend op het Circuit Gilles Villeneuve toch even mis tussen de twee.

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Botsing in Canada

In de zesde ronde van de Canadese sprintrace raakten de wielen van Antonelli en Russell elkaar bij de eerste bocht in een gevecht om de leiding, waardoor de Italiaan door het gras moest en uiteindelijk als derde over de streep kwam achter winnaar Russell. De jonge coureur liet na dat contact zijn onvrede blijken over de boordradio. "Dat is al lang geleden. Het was in Canada, in de sprintrace. Na de botsing met George heb ik me via de radio een beetje beklaagd", zo vertelt Antonelli tegenover Auto, Motor und Sport.

Dat geklaag over zijn teamgenoot werd door de teamleiding echter niet geaccepteerd. "Toto heeft me tijdens de race via de radio terechtgewezen en me daarna gezegd dat ik dat niet nog eens moet doen. Dat was volgens hem niet goed voor mij en niet voor het team. Dat was waarschijnlijk de laatste keer dat ik hem zo boos heb meegemaakt", legt de WK-leider uit. De Mercedes-coureur relativeert het voorval overigens direct en wijst daarbij op zijn leerzame debuutseizoen: "Zo erg was het niet, maar vorig jaar heb ik hem soms nog bozer gezien."

Kimi of Andrea

Naast een directe correctie via de boordradio heeft Wolff een vaste manier om zijn coureur na afloop van een Grand Prix duidelijk te maken hoe hij heeft gepresteerd. De teambaas gebruikt daarvoor de twee voornamen van de coureur, die voluit Andrea Kimi Antonelli heet. Tijdens het raceweekend in Bakoe eind september crashte de leider in het kampioenschap in het eerste deel van de kwalificatie in de muur bij de eerste bocht, waardoor zijn voorwielophanging brak en hij vanaf de zestiende startplek naar de vijfde plaats bij de finish moest rijden. Dat moeizame weekend in Azerbeidzjan leverde hem bij zijn teambaas dan ook direct zijn eerste voornaam op. "Hij noemt me Kimi als het goed gaat. Als hij me Andrea noemt, gaat het niet goed, dat is geen goed teken. Na raceweekenden zegt hij bijvoorbeeld: 'Dit weekend was jij Kimi', of: 'Dit weekend was jij Andrea.' In Bakoe was ik bijvoorbeeld Andrea, omdat ik in de kwalificatie een ongeluk had en niet mijn beste prestatie leverde", aldus Antonelli, die er nog aan toevoegt dat die graadmeter buiten de paddock niet geldt. "Thuis bij mijn familie ben ik nog steeds Andrea."