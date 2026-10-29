De FIA heeft de Mercedes W17 van George Russell na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin onderworpen aan een uitgebreide fysieke inspectie. Uit het technische rapport blijkt dat alle gecontroleerde onderdelen van de bolide met startnummer 63 volledig voldoen aan de technische reglementen voor dit seizoen. .

De routinematige controle maakt deel uit van een vaste procedure waarbij de autosportbond na iedere Grand Prix willekeurig een auto uit de top tien uitkiest voor nader onderzoek. In Austin kwam Russell als achtste over de streep, terwijl zijn teamgenoot Kimi Antonelli de race op zijn naam schreef voor Charles Leclerc en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Overigens is het opvallend genoeg al de vierde keer dat Russell uitgekozen is voor de controle, terwijl teamgenoot Antonelli nog geen één keer aan de beurt is geweest.

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Bevindingen van Bauer

Technisch afgevaardigde Jo Bauer van de FIA legde de precieze werkzaamheden en het eindoordeel vast in een schriftelijke verklaring. "Na de race in Austin is auto nummer 63 willekeurig gekozen uit de top tien auto's voor uitgebreidere fysieke inspecties", zo laat Bauer weten in het officiële document. "Onderwerp van deze fysieke inspecties waren het ICE-luchtinlaat-koelsysteem, evenals alle bijbehorende sensoren, de kabelroutering en de verbindingen met de SECU en andere units. Alle geïnspecteerde onderdelen bleken in overeenstemming te zijn met de Formula One Technical Regulations van 2026."

Beslissing in Mexico

Door de overwinning van Antonelli en de achtste plek van Russell is het gat tussen beide Mercedes-coureurs opgelopen tot 123 punten in het voordeel van de jonge Italiaan, die inmiddels op een totaal van 365 punten staat. Met nog vijf races op de kalender kan Antonelli aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico op het Autódromo Hermanos Rodríguez de wereldtitel definitief veiligstellen. Een negende plaats op zondag - goed voor twee punten - is voor de koploper al voldoende om zich onafhankelijk van het resultaat van zijn naaste belagers tot de jongste Formule 1-wereldkampioen uit de geschiedenis te kronen en daarmee het record van Sebastian Vettel over te nemen.