Daniel Ricciardo heeft in de podcast F1 Beyond The Grid openhartig teruggeblikt op zijn vertrek bij Red Bull Racing aan het einde van 2018. De voormalig Formule 1-coureur geeft tegenover Tom Clarkson toe dat hij achteraf liever bij het Oostenrijkse team was gebleven, al wil de Australiër niet stellen dat een langer verblijf hem naast zijn toenmalige teamgenoot Max Verstappen een wereldtitel had opgeleverd.

In augustus 2018 zorgde Ricciardo voor een grote verrassing in de koningsklasse door een tweejarig contract bij Renault te tekenen. Dat besluit kwam vrij onverwacht, zeker omdat er een maand eerder tijdens het raceweekend in Oostenrijk na een gesprek met Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz al afspraken waren gemaakt over een langer verblijf. Hoewel een nieuw contract bij het topteam dus voor het grijpen lag, koos de meervoudig Grand Prix-winnaar destijds voor een vertrek. Clarkson legt hem nu rechtstreeks de vraag voor die al jaren boven de markt hangt: "Een vraag waar ik al lang antwoord op wil hebben: heb je er spijt van dat je Red Bull eind 2018 hebt verlaten? Als je was gebleven, denk je dan dat je nu een wereldtitel op je naam zou hebben staan?"

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Respect voor Verstappen

Hoewel Verstappen vanaf 2021 maar liefst vier wereldtitels op rij wist te veroveren met Red Bull, past zijn oud-teamgenoot ervoor om die prestaties zomaar naar zichzelf toe te trekken. "Ik weet nog steeds niet goed hoe ik daarop moet antwoorden, want ik wil zeker niet zeggen: 'O ja, ik zou wereldkampioen zijn geworden als ik was gebleven.' Dat is geen werkelijkheid die is beleefd, en Max heeft inmiddels bewezen dat hij een van de allerbeste ooit is", zo legt Ricciardo uit.

Een intern titelgevecht bij de renstal uit Milton Keynes zou volgens de Australiër dan ook een flinke kluif zijn geweest. "Ik wil dat ook niet wegwuiven en zeggen: 'Ja, ik had Max verslagen en was wereldkampioen geworden.' Dat zou geen gemakkelijke opgave zijn geweest, maar ik vind het ook een beetje oneerlijk tegenover hem om dat te zeggen. Ik respecteer hem overigens enorm", vervolgt de oud-coureur, die na zijn vertrek bij Red Bull alleen nog de Grand Prix van Italië in 2021 wist te winnen in dienst van McLaren. Over de precieze redenen achter zijn breuk met het team in 2018 treedt de Australiër niet in detail, al laat hij wel blijken dat er achter de schermen het nodige gaande was: "Ik erken zeker dat het een beslissing was die, als ik je alles zou vertellen wat er toen gebeurde, echt wild was."

Wens van Mateschitz

Rond zijn vertrek gingen er destijds diverse verhalen rond over de gesprekken met de inmiddels overleden Mateschitz. Waar voormalig teambaas Christian Horner stelde dat de Red Bull-eigenaar bereid was om Ricciardo hetzelfde salaris te geven als Verstappen, liet Helmut Marko in 2024 juist optekenen dat de coureur een eerdere handdruk-afspraak over een nieuwe verbintenis had ingetrokken, tot onvrede van de Oostenrijkse miljardair. Op de directe vraag van Clarkson "Wilde Dietrich Mateschitz dat je bleef?", antwoordt de Australiër dan ook bevestigend: "Ja, dat wilde hij. En als ik het kort moet beantwoorden: ja. Ik denk dat ik wel wou dat ik was gebleven, toch? Ik zeg 'ik denk', maar dat klinkt niet overtuigend. Ik wou dat ik was gebleven."

Gevoel van gewenning

Ondanks die conclusie achteraf en het gegeven dat zijn avontuur bij Renault uiteindelijk niet bracht waar hij op hoopte, wijst de voormalig Red Bull-coureur op het gevoel waarmee hij eind 2018 rondliep. Na meerdere jaren bij dezelfde werkgever merkte hij dat gewenning en zelfgenoegzaamheid langzaam binnenslopen. "Maar ik weet het niet. Op dat moment vertrok ik ook omdat ik het gevoel had dat ik een beetje comfortabel en complacent aan het worden was. Ik denk dat er de wens was om iets anders te proberen", zo besluit Ricciardo.