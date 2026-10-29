De Formule 1 maakt zich dit weekend op voor de Grand Prix van Mexico-Stad op het Autódromo Hermanos Rodríguez, waar de coureurs dit weekend uiteenlopende weersomstandigheden te wachten staan. Volgens de meest recente weersverwachting blijft het op vrijdag grotendeels droog bij lichte motregen en volgt op zondag een warme, droge race, maar vormt zaterdag door verwachte hevige slagregens de zwaarste dag van het weekend.

Het raceweekend in Mexico-Stad vormt de negentiende ronde van het Formule 1-seizoen en wordt afgewerkt volgens het reguliere format zonder sprintrace, met drie vrije trainingen, een kwalificatie en de Grand Prix over 71 ronden. Het 4,304 kilometer lange circuit ligt op ruim 2.200 meter boven zeeniveau, waarmee het de hoogst gelegen baan op de kalender is en de ijle lucht voor specifieke uitdagingen zorgt bij de krachtbronnen. In aanloop naar zijn thuisrace verzorgde Cadillac-coureur Sergio Pérez woensdag al een demonstratierit op de Paseo de la Reforma in de Mexicaanse hoofdstad, waar naar schatting honderdduizend toeschouwers op afkwamen om zijn driehonderdste Grand Prix-start te vieren.

Artikel gaat verder onder video

Lichte motregen vrijdag

Door het tijdsverschil van zeven uur met Mexico-Stad staat het programma op vrijdag voor de Nederlandse kijkers in de avond en nacht gepland. Over de gehele openingsdag loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden Celsius, met een minimum van 18 graden. Er staat een oostenwind van 14 kilometer per uur met windstoten tot 29 kilometer per uur, terwijl er op dagbasis 1,1 millimeter neerslag en een regenkans van 36 procent wordt voorspeld. Tijdens de eerste vrije training, die van 19:30 tot 20:30 uur Nederlandse tijd wordt verreden, ligt de luchttemperatuur tussen de 21 en 22 graden bij een regenkans van 36 procent. In de tweede vrije training (23:00 - 00:00 uur) koelt het af naar 20 graden, blijft de regenkans op 36 procent staan en wordt er 0,5 millimeter hemelwater verwacht, waardoor de sessies ondanks de kans op lichte motregen vrijwel droog zullen verlopen.

Slagregens op zaterdag

Zaterdag geldt in het weerbericht vanwege de voorspelde hevige slagregens als de zwaarste dag van het raceweekend. De maximumtemperatuur stijgt die dag naar 26 graden bij een minimum van 18 graden, vergezeld door een noordenwind van 17 kilometer per uur en windstoten tot 25 kilometer per uur. Op dagbasis bedraagt de kans op neerslag 44 procent en wordt er in totaal liefst 21,4 millimeter regen verwacht. Voor de derde vrije training (18:30 - 19:30 uur) wijst de prognose op een luchttemperatuur van 24 graden, een regenkans van 14 procent en 0 millimeter neerslag. De kwalificatie gaat tussen 22:00 en 23:00 uur van start bij een temperatuur van 26 graden; hoewel de specifieke sessiecijfers een regenkans van 14 procent en 0 millimeter aangeven, valt deze sessie volgens het weerbericht midden in de neerslagperiode van die dag. Het zou dus zomaar kunnen dat we toch een buitje rondom de kwalificatie kunnen verwachten.

Warme race zondag

Voor zondag wordt een bewolkte en droge slotdag voorspeld, waarbij het kwik richting de race verder oploopt. Gedurende de dag ligt de temperatuur tussen de 19 en 29 graden en neemt de wind af naar 10 kilometer per uur uit oostelijke richting, met maximale windstoten van 9 kilometer per uur en een dagelijkse regenkans van 14 procent bij 0 millimeter neerslag. Wanneer de Grand Prix om 21:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, is het op het circuit 29 graden. De regenkans tijdens de wedstrijd bedraagt 0 procent. Omdat de weersvoorspellingen in aanloop naar het weekend nog kunnen veranderen en diverse meteorologische modellen uiteenlopen wat betreft de exacte neerslaghoeveelheden op vrijdag en zaterdag, kan er nog een hoop veranderen.