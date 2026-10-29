Kimi Antonelli hoopt volgend seizoen samen met zijn vader Marco Antonelli als teamgenoten aan de start van een GT3-race te verschijnen. Hoewel het plan om dit jaar al gezamenlijk deel te nemen niet van de grond kwam, houdt de Italiaanse Mercedes-coureur in gesprek met Auto, Motor und Sport vast aan de ambitie om deze grote wens van zijn vader in vervulling te laten gaan.

Hoewel de jonge rijder van Mercedes in het verleden al meermaals de GT3-bolide van het team van zijn vader heeft getest en drie jaar geleden ook voor die renstal uitkwam, deelden vader en zoon nog nooit als teamgenoten een auto tijdens een officiële wedstrijd. Het plan om dat dit kalenderjaar te realiseren ging uiteindelijk niet door, maar de Formule 1-coureur mikt nu op een nieuwe mogelijkheid gedurende het komende racejaar. "Als we de tijd vinden, zeker. Volgend jaar, aan het begin of in het midden van het seizoen, komt er zeker een kans. Het zou mooi zijn om deze droom van mijn vader in vervulling te laten gaan", zo laat Antonelli weten.

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Invloed van Verstappen

De wens om in de GT-racerij in actie te komen staat niet op zichzelf. De langeafstandssport maakt momenteel een flinke groei door, een ontwikkeling die mede wordt aangewakkerd door de GT3-deelnames van Max Verstappen. De Italiaanse coureur ziet hoe de verrichtingen van zijn Nederlandse collega buiten de koningsklasse bijdragen aan de populariteit van de klasse. "De GT-sport groeit op dit moment sterk. Max draagt eraan bij om het bekender te maken en de fascinatie te laten zien", stelt de Mercedes-rijder over de rol van Verstappen.

Vader en zoon

Zijn vader is zelf geen onbekende in de racerij. Tussen 1992 en 1996 reed hij vier seizoenen in het Italiaanse Superturismo-kampioenschap, waarna hij als gentleman driver aan diverse GT3-evenementen deelnam. Daarnaast fungeert hij als teambaas en eigenaar van zijn eigen GT3-formatie, die afgelopen juli nog actief was in zowel het Sprint- als het Endurance-klassement van de Italiaanse GT-kampioenschappen. Binnen de hechte familieband vormt een gezamenlijke deelname het grote doel. "We delen bijna alles met elkaar, vooral als het om motorsport gaat. We hebben ook gezamenlijke plannen voor de toekomst. Een droom van mijn vader is dat we ooit samen een race rijden. Drie jaar geleden ben ik voor zijn team uitgekomen, maar we hebben nog nooit samen als teamgenoten aan een race deelgenomen. Dat willen we in de GT3-auto doen", aldus de coureur.

Samen beelden analyseren

De samenwerking tussen het tweetal beperkt zich overigens niet tot plannen voor de toekomst. Op dit moment trekken zij al regelmatig samen naar het circuit om te testen met de GT3-wagen en bestuderen ze gezamenlijk de camerabeelden van de coureurs die voor het team van zijn vader rijden. Hoe diep die gedeelde obsessie voor de autosport zit, illustreert de Formule 1-rijder aan de hand van een recent gedeelde jeugdherinnering. "Soms lijken we bijna wel gek, omdat we gewoon alleen maar over races praten. Een paar dagen geleden heeft mijn vader een heel grappige foto gepubliceerd. Daarop was ik misschien negen of tien jaar oud en zat ik op zijn benen. We keken samen naar onboardbeelden van races waarin rijders van zijn team meereden", vertelt de Italiaan. Het winnen van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 heeft aan die vaste werkwijze en dynamiek tussen vader en zoon dan ook niets veranderd. "Dat doen we ook nu nog. We kijken naar mijn onboards en die van andere coureurs en analyseren de dingen samen. Racesport staat altijd in onze gedachten. We gaan samen met de GT3 testen en we hebben er veel plezier aan. Racesport is onze passie. Het is waar ik voor leef, en ook voor mijn vader is het een passie", zo besluit Antonelli.