De tijd van Valtteri Bottas in de Formule 1 bij het Cadillac F1 Team lijkt er langzaam maar zeker op te zitten. Commentator Nelson Valkenburg en analist Kees van der Grint verwachten bij Viaplay dat er een einde komt aan de samenwerking tussen de Fin en het Amerikaanse team.

Vanuit de renstal zelf is er nog niets officieel naar buiten gebracht over een mogelijk afscheid van de coureur met startnummer 77, maar het tweetal vangt signalen op dat het geduld binnen de equipe op begint te raken. "Ik weet niet of jij hetzelfde hoort, maar ik geloof dat het uitgespeeld is voor Bottas. En dat gaan ze nog niet zo zeggen, maar het voelt wel", zo laat Valkenburg weten.

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Gebrek aan snelheid

De twijfels rondom de positie van Bottas komen volgens de twee heren vooral voort uit de resultaten op de zondagen. De ervaren coureur heeft dit seizoen nog geen enkel punt weten te pakken en staat op de 22e plek in het wereldkampioenschap. Hoewel het tijdens de kwalificaties nog naar behoren gaat, valt de snelheid tijdens de races tegen bij de debuterende renstal. "Ik merk gewoon bij die Amerikanen dat ze wel een beetje klaar zijn met het gebrek aan snelheid op de zondag van Bottas. Zaterdag is prima, maar race pace bij Bottas is er gewoon niet", zo klinkt het vanuit de mond van Valkenburg over de stemming binnen het team.

Contractsituatie bij Cadillac

Bij de nummer laatst uit het constructeurskampioenschap is er voor komend seizoen nog altijd geen definitieve beslissing genomen over de invulling van het tweede zitje. Terwijl Pérez inmiddels tot en met 2029 is vastgelegd, moet de optie voor 2027 in het contract van zijn Finse teamgenoot nog altijd officieel gelicht worden. Teamchef Marcin Budkowski wilde eerder al niet bevestigen of beide coureurs verzekerd zijn van een plekje. Bottas gaf zelf aan de voorwaarden van zijn verbintenis te begrijpen en stelde dat de teamleiding tevreden is, maar ondertussen zingt op de rijdersmarkt ook de naam van test- en reservecoureur Colton Herta rond als mogelijke teamgenoot van de Mexicaan.

Situatie rondom Herta

Aankomend weekend kruipt Herta in Mexico-Stad tijdens de eerste vrije training achter het stuur van de wagen van Bottas, wat voor hem zijn vijfde optreden op een vrijdag dit seizoen betekent. De Amerikaan beschikt momenteel over 38 tot 39 punten op zijn FIA-superlicentie en heeft er in totaal 40 nodig om in aanmerking te mogen komen voor een vast stoeltje in de koningsklasse. Valkenburg stipt aan dat de tijd begint te dringen voor de coureur, aangezien zijn eerder behaalde punten uit de IndyCar na volgend seizoen komen te vervallen: "Die gaan er na volgend seizoen af. Dus het is volgend jaar of nooit." Van der Grint is het ermee eens dat het avontuur op het hoogste niveau voorbij is wanneer de resultaten uitblijven: "Nee, hetzelfde: afgelopen. Dat is einde Formule 1-carrière."