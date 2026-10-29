Verstappen doet pikante uitspraak over Hamilton: "Begrijp me niet verkeerd, maar..."

Max Verstappen denkt dat Lewis Hamilton gezien zijn huidige leeftijd in de Formule 1 niet meer sneller zal worden. In gesprek met Bild Sport laat de coureur van Red Bull Racing zijn licht schijnen over de rol die leeftijd speelt in de koningsklasse van de autosport en zet hij de situatie van de Ferrari-coureur af tegen die van de twintigjarige WK-leider Kimi Antonelli. .

Als Verstappen de vraag krijgt hoe hij tegen leeftijd in de hedendaagse Formule 1 aankijkt en specifiek naar de situatie van Hamilton, maakt de Nederlander een duidelijk verschil tussen het uitblijven van verdere groei en daadwerkelijk inleveren. "Maar waarschijnlijk wordt hij niet meer sneller. Begrijp me niet verkeerd: ik zeg niet dat Lewis langzamer wordt, alleen dat hij niet meer sneller wordt", klinkt het uit de mond van Verstappen. In november vorig jaar liet de kopman van Red Bull Racing in een eerder interview al optekenen dat de leeftijd van de Brit een nadeel werd ten opzichte van teammaat Charles Leclerc.

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Sterk tweede seizoen voor Hamilton bij Ferrari

De woorden van Verstappen komen in een jaar waarin Hamilton sterk voor de dag komt in Italiaanse dienst. De Brit zette in 2025 zijn handtekening onder een contract bij Ferrari dat hem tot minstens eind 2027 aan de renstal uit Maranello verbindt. Na een moeizaam eerste seizoen bij de Scuderia, waarin hij niet verder kwam dan 156 punten, bezet Hamilton op dit moment de derde stek in het wereldkampioenschap met 241 punten.

Dit seizoen mocht de routinier al zes keer het podium beklimmen en wist hij in Barcelona één Grand Prix-overwinning te pakken, wat zijn eerste zege in de rode bolide betekende. Afgelopen zondag kwam de Ferrari-coureur op het Circuit of the Americas in Austin nog als vierde over de meet tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Verstappen staat zelf met 236 punten op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, op vijf punten van Hamilton en vlak voor Leclerc, die met 233 punten de vijfde positie inneemt.

Groot contrast met twintigjarige WK-leider Antonelli

Tegenover de ervaren Hamilton plaatst Verstappen de ontwikkeling van de twintigjarige Antonelli, die momenteel overtuigend aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. De Mercedes-coureur heeft inmiddels 365 punten bij elkaar gereden en verdedigt een flinke voorsprong op teammaat George Russell, die met 242 punten tweede staat. Antonelli schreef afgelopen zondag vanaf poleposition de race in Austin op zijn naam en wist eerder dit jaar ook al onder meer de Grand Prix van Monaco en de Spaanse Grand Prix in Madrid te winnen.

Volgens Verstappen zit er een groot verschil tussen de rek die er nog in de jonge klassementsleider zit en die van een coureur op de leeftijd van Hamilton. "Bij Kimi ligt dat anders. Daar zit nog veel meer in", zo oordeelt de Limburger over de Italiaan, van wie Verstappen verwacht dat hij in 2027 nog een stap vooruit zal zetten. Het huidige Formule 1-seizoen krijgt aankomend weekend een vervolg met de Grand Prix van Mexico, die van vrijdag tot en met zondag wordt verreden.