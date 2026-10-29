Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo staat open voor een toekomstige deelname aan de 24 uur van Le Mans samen met zijn oude teamgenoten Max Verstappen en Sebastian Vettel. In de podcast Beyond the Grid reageert de Australiër enthousiast wanneer de optie voor een gezamenlijk avontuur bij de beroemde langeafstandsrace ter sprake komt.

Ricciardo reed in september 2024 tijdens de Grand Prix van Singapore zijn laatste Formule 1-race en is sindsdien niet meer in een racewagen gestapt. Toch overweegt de 37-jarige coureur een eenmalige terugkeer op het circuit voor de klassieker op het Circuit de la Sarthe, mits de juiste omstandigheden zich voordoen. De meervoudig Grand Prix-winnaar wil zijn loopbaan namelijk graag op eigen voorwaarden afsluiten en weer opereren binnen een echte teamomgeving.

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Reactie van Ricciardo

Mocht het tot een start in de 24 uur van Le Mans komen, dan geldt Verstappen voor Ricciardo als de absolute eerste keuze om een bolide mee te delen. Wanneer tijdens het gesprek ook de naam van zijn andere voormalige Red Bull-collega Vettel wordt opgeworpen om het trio compleet te maken, klinkt eerst de constatering: "Max en Sebastian. Dat is een team." Ricciardo reageert vervolgens met zijn typische vrolijke verbazing op het vooruitzicht om met dat tweetal een renstal te vormen: "Smeer mijn kont in met boter en noem me een koekje", zo stelt de Australiër, waarmee hij middels een ludiek Amerikaans spreekwoord aan wil geven dat het hem enthousiast maakt en hij dat niet aan zag komen.

Voorwaarden van Verstappen

Hoewel er voor het drietal nog geen concrete deelname of overeenkomst vastligt, hebben Vettel en Verstappen in het verleden al vaker met elkaar gesproken over een gezamenlijke inschrijving. Vettel liet in februari nog weten dat hij regelmatig contact heeft met de Nederlander en dat beiden eerder het idee bespraken om samen op Le Mans uit te komen zodra die kans zich aandient. Voor de kopman van Red Bull hangt een eventuele deelname aan de Franse uithoudingsrace echter wel af van de sportieve vooruitzichten. Verstappen stelde daarbij als duidelijke voorwaarde dat hij het project graag aanpakt, maar uitsluitend als het team daadwerkelijk om de eindoverwinning kan vechten. "Ik wil geen druk op hem leggen, maar duidelijk, Max is de naam die ik zou kiezen. Het automerk is vastgelegd. Ja, ik zou zeggen Max is nummer één. We hebben erover gepraat bij Red Bull in 2018, wat als en wat als, dus misschien is dat een manier waarop we de mensen kunnen geven wat ze willen", besluit Ricciardo over racen met Verstappen in Le Mans.