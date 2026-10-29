Tim Coronel heeft zich woensdag fel uitgesproken tegen de kritiek dat Kimi Antonelli zondag in Mexico op een kleurloze manier zijn eerste wereldtitel in de wacht kan slepen. Volgens de analist en Dakar-coureur doet het verloop van het seizoen namelijk helemaal niets af aan de waarde van de eindzege in het Formule 1-kampioenschap.

De uitlatingen van Coronel komen voort uit de mogelijke scenario's voor de aankomende Grand Prix van Mexico op het Autódromo Hermanos Rodríguez, die zondagavond om 21:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Nadat Antonelli afgelopen zondag in Austin alweer zijn negende seizoenszege boekte tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, gaat hij met 365 punten ruimschoots aan de leiding in het wereldkampioenschap. Zijn naaste belagers George Russell (242 punten) en Lewis Hamilton (241 punten) kwamen in Texas als respectievelijk achtste en vierde over de streep, waardoor de definitieve beslissing in de titelstrijd nog even werd uitgesteld.

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Kritiek op titelscenario

Met een voorsprong van maar liefst 123 punten op zijn teamgenoot bij Mercedes en 124 punten op de Ferrari-coureur, heeft de twintigjarige Italiaan in Mexico-Stad aan slechts twee punten genoeg om zich tot wereldkampioen te kronen. Zelfs een tiende plaats is al voldoende wanneer zowel Russell als Hamilton er niet in slaagt om de race te winnen. Coronel maakt op X dan ook direct korte metten met de geluiden dat een titel die met een bescheiden klassering wordt binnengehaald minder glans zou hebben. "Antonelli kan zondag in Mexico al kampioen worden, soms zelfs met een negende plek. Dan hoor je weer: dat is geen echte kampioen. Onzin", zo laat de 54-jarige coureur duidelijk weten.

Punten boven spektakel

Na het raceweekend in Mexico staan er dit seizoen nog vier Grands Prix op de kalender, waarin in totaal nog maximaal honderd punten te verdelen zijn. Mocht Russell er zondag met de winst vandoor gaan en Antonelli als negende finishen, dan bedraagt het verschil tussen de twee kemphanen precies honderd punten. In dat scenario geeft het aantal behaalde overwinningen de doorslag: met negen zeges op zak is de klassementsleider dan niet meer te achterhalen door zijn stalgenoot, die op maximaal acht overwinningen kan uitkomen. Coronel trekt daarbij de vergelijking met zijn eigen ervaringen in de Dakar Rally, waarin hij afgelopen januari samen met zijn broer Tom Coronel de eindstreep in Yanbu wist te halen. "Kampioen word je met de meeste punten, niet met de mooiste race. Dat zeg ik als Dakar-rijder die al blij is met finishen. Kom maar op", besluit Coronel.