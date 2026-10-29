Verstappen waarschuwt F1-veld voor Antonelli: "Dat gaat nog komen"

Max Verstappen verwacht dat Kimi Antonelli alleen nog maar sterker wordt zodra hij zijn eerste wereldtitel heeft binnengesleept. In gesprek met Bild Sport laat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing weten dat de jonge Mercedes-coureur zijn plafond nog lang niet heeft bereikt, terwijl de Italiaan aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico op twintigjarige leeftijd al de jongste kampioen uit de geschiedenis van de Formule 1 kan worden.

Antonelli begint met een uitstekende uitgangspositie aan het raceweekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez, dat van vrijdag tot en met zondag wordt verreden. De jonge Mercedes-coureur greep afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin zijn negende overwinning van het seizoen en gaat daardoor met 365 punten aan de leiding in het wereldkampioenschap. Met nog vijf races op het programma bedraagt zijn voorsprong op nummer twee en teammaat George Russell (242 punten) inmiddels 123 punten.

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Verstappen verwacht nog meer van Antonelli

Volgens Verstappen valt er een last van de schouders van een coureur zodra het eerste kampioenschap binnen is: "Hij heeft zijn potentieel nog niet voor honderd procent benut en ook het winnen van de wereldtitel zal hem nog beter maken", klinkt het over de leider in het klassement. "Je hebt je levensdoel bereikt en begint met een meer ontspannen instelling aan de raceweekenden."

Verstappen en Antonelli hebben al enkele jaren een goede band. De kopman van Red Bull Racing ontmoette het Italiaanse talent voor het eerst tijdens een FIA-gala in 2021 en sprak toen al zijn waardering uit voor hoe goed de jongeling zich had voorbereid. Ook in 2025 nam de Limburger het voor Antonelli op toen de Mercedes-coureur op sociale media werd bedreigd. Zowel Verstappen als zijn race-engineer zochten destijds persoonlijk contact om de jonge coureur een hart onder de riem te steken.

Hoe wordt Antonelli kampioen in Mexico?

In Mexico-Stad kan Antonelli zondag de eerste Italiaanse wereldkampioen worden sinds Alberto Ascari in 1953. Voor Verstappen is een vijfde wereldtitel op rij dit seizoen rekenkundig gezien niet meer mogelijk. Na zijn derde plaats in Austin (goed voor vijftien punten, terwijl teammaat Isack Hadjar met een zesde plaats acht punten pakte) staat de Nederlander op 236 punten, net boven Ferrari-coureur Charles Leclerc (233 punten). Bij de constructeurs voert Mercedes eveneens de ranglijst aan met 607 punten, gevolgd door Ferrari met 474 punten en Red Bull Racing met 355 punten.

Antonelli heeft het kampioenschap zondag hoe dan ook op zak als hij als negende of hoger over de streep komt. Mocht Russell de race in Mexico niet winnen en gaat de overwinning naar Hamilton, dan is zelfs een tiende stek al voldoende voor de leider in het wereldkampioenschap. Als zowel Russell als Hamilton zondag naast de winst grijpt, mag Antonelli zelfs buiten de punten eindigen om zich met nog vier races te gaan al tot wereldkampioen te kronen.