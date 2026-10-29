Kimi Antonelli heeft het plan opgevat om een eigen academie uit de grond te stampen voor jonge coureurs. De jonge Italiaan die aankomend weekend de wereldtitel kan pakken, hoopt met dit project de drempel voor nieuw talent te verlagen, zodat zij makkelijker kunnen doorbreken in de autosport.

Tegenover Auto Motor und Sport legt Antonelli uit waarom dit idee hoog op zijn wensenlijstje staat. De coureur, die in april 2019 op twaalfjarige leeftijd zelf in het opleidingsprogramma van Mercedes werd opgenomen en vorig jaar zijn debuut maakte in de koningsklasse, weet hoe lastig het voor nieuwkomers is om daadwerkelijk een voet tussen de deur te krijgen. "We willen een academie opbouwen voor jonge mensen, zodat zij een kans krijgen in de motorsport. De motorsport is een geweldige, maar moeilijke wereld. Het is niet makkelijk om daar kansen te krijgen. We willen jonge coureurs helpen om een kans te krijgen. Dat hoeft niet per se in de Formule 1: ook in de professionele GT-sport zijn er veel mogelijkheden", zo laat Antonelli weten.

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Voorbeeld van Norris

De directe inspiratiebron voor het plan van de Italiaan is collega-coureur Lando Norris. De rijder van McLaren kondigde begin september de oprichting van zijn eigen juniorenteam LN4 Fusion aan en presenteerde dat project destijds in de buurt van Monza. Via het bijbehorende LN4 Legacy Programme, dat Norris uit eigen zak betaalt, steunt de Brit getalenteerde rijders die door de torenhoge kosten op de juniorenladder en een gebrek aan steun anders buiten de boot dreigen te vallen. De renstal is inmiddels actief in de Italiaanse Formule 4, de FRECA en de Formule 3, en kreeg woensdag bovendien een officiële startplek in de Formule 2 toegewezen voor het seizoen van 2027. Antonelli geeft aan een soortgelijke route te willen volgen om jonge coureurs op weg te helpen.

Opzet en mogelijkheden

Hoewel de intentie om een eigen opleidingsinstituut te beginnen er duidelijk ligt, staat het idee nog in de kinderschoenen. Concrete plannen rondom de exacte structuur, de financiering, de locatie, een startdatum of de selectieprocedure van de academie liggen nog niet vast. Ook is het nog niet bekend hoeveel talenten er toegelaten kunnen worden of wie straks de dagelijkse leiding op zich gaat nemen. Wel wijst de Mercedes-coureur naar het bestaande raceteam van zijn vader Marco Antonelli, eigenaar van Antonelli Motorsport en AKM Motorsport, dat in een later stadium mogelijk als opstapje kan dienen voor de opgeleide talenten. Over de drijfveer om nieuwe generaties in de racerij te helpen, is de huidige leider in het wereldkampioenschap in ieder geval duidelijk: "Motorsport is onze passie. Het is waar ik voor leef."