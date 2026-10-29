'Red Bull verklapte troefkaart Verstappen aan concurrentie in Amerika, Nederlander woest'

Max Verstappen en Isack Hadjar kenden afgelopen weekend in dienst van Red Bull Racing een teleurstellende race, nadat de aanloop en de kwalificatie nog veelbelovend waren. In de GPFans Raceteam-podcast gaan presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-journalist Jan Bolscher in op de technische problemen, haperende communicatie en de gekozen pitstopstrategie die beide coureurs op zondag parten speelden.

Kissing trapt het gesprek af door het grote verschil tussen de indrukken op zaterdag en het verloop van de Grand Prix op zondag aan te kaarten: "Ik wil het over Verstappen hebben. Zowel hij als Hadjar zagen er echt ontzettend sterk uit dit weekend. Ze leken de favorieten, maar na de kwalificatie viel het helemaal in duigen", klinkt het. Bolscher sluit zich daarbij aan en laat optekenen hoe hoog de verwachtingen tijdens de kwalificatie opliepen: "Als je na Q2 je televisie had uitgezet, had je gedacht dat Verstappen met een voorsprong van 20 seconden de race zou winnen."

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Problemen bij Verstappen en Hadjar

Tijdens de race op het Circuit of the Americas in Austin kwam die verwachte dominantie er echter niet uit. Verstappen kwam op meer dan zeventien seconden van racewinnaar Kimi Antonelli als derde over de streep, terwijl Hadjar op ruim vierendertig seconden genoegen moest nemen met de zesde stek. Volgens Bolscher noemde de Nederlander na afloop een hele waslijst aan zaken die niet goed verliepen bij zijn team en bestempelde de coureur het weekend als te middelmatig.

Een belangrijk struikelblok onderweg was de haperende verbinding tussen de cockpit en de pitmuur. "Er waren ook wederom problemen met de boordradio. Als je in een auto rijdt die niet goed werkt, is het niet lekker dat je niet met je team kunt communiceren", zo legt Bolscher uit. Doordat de verstaanbaarheid gebrekkig was, werd het oplossen van problemen aan de auto tijdens het rijden lastig. "Op een gegeven moment kreeg hij iets over de engine braking doorgegeven dat zou kunnen helpen, maar hij kon er geen woord van verstaan", aldus de journalist.

Ook aan de andere kant van de garage speelden er technische problemen die de snelheid in de race drukten. Waar Hadjar op zaterdag nog naar de derde startplek reed achter Verstappen, die vanaf de tweede positie mocht vertrekken, werd de Fransman op zondag gehinderd bij het accelereren. "Hadjar had een kwetsbare koppeling: de eerste 40 procent van zijn input met het gaspedaal deed niets. Het viel tegen", vertelt Bolscher.

Kritiek op voorspelbare tweestopper

Naast de technische mankementen haalde Verstappen na de finish stevig uit naar het strategische plan van zijn renstal, iets wat Bolscher naar eigen zeggen goed kan volgen. De Red Bull Racing-coureur dook rond de veertiende ronde al naar binnen voor zijn eerste pitstop, waardoor zijn tactiek direct op straat lag voor de concurrentie. "Hij ging heel vroeg naar binnen voor zijn eerste stop, en kreeg opnieuw de softs onder zijn Red Bull. Hij begon ook op de softs, dus iedereen wist direct dat Verstappen op een tweestopper zat", zo klinkt het.

Door zo vroeg open kaart te spelen, gaf de Oostenrijkse formatie het tactische voordeel uit handen. Bolscher vervolgt: "Dat is niet wat je wilt om een dergelijke strategie te laten werken, want dan kan de concurrentie meteen uitrekenen wat ze moeten doen om die tweestopper te counteren." Daarnaast ontbrak de pure snelheid op het asfalt om het agressieve bandenplan überhaupt te laten slagen: "Hij kon ook niet de rondetijden rijden die hij nodig had om de tweestopper te laten werken, door de problemen aan zijn auto."