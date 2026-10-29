Antonelli moet vanwege ziekte deels verstek laten gaan tijdens Formule 1-weekend Mexico

Kimi Antonelli kan zich aanstaande zondag kronen tot jongste Formule 1-coureur uit de geschiedenis van de sport, maar de Mercedes-rijder begint mogelijk met een achterstand aan het weekend. Antonelli moet op donderdag namelijk verstek laten gaan.

De twintigjarige coureur uit het Italiaanse Bologna heeft dit seizoen tot nu toe 365 punten bij elkaar gereden, waarmee zijn eerste wereldtitel ontzettend dichtbij is. De voorsprong op teamgenoot en nummer twee George Russell bedraagt 123 punten. Aangezien er na de Grand Prix van Mexico nog vier races te verrijden zijn en geen enkele coureur het aantal overwinningen van Antonelli dit seizoen nog kan evenaren, moet de jongeling Mexico-stad zondag met een voorsprong van 100 punten verlaten. Dat betekent dat als Russell zondag de race wint, Antonelli genoeg heeft aan de negende plaats om het kampioenschap in beton te gieten. Als Hamilton de race wint, hoeft de Italiaan slechts als tiende binnen te komen. Als zowel Russell als Hamilton de Grand Prix van Mexico niet winnen, heeft Antonelli genoeg aan een nulpuntenresultaat.

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Maar het negentiende raceweekend van het seizoen begint met een tegenvaller voor de jonge coureur. Antonelli moet namelijk verstek laten gaan op de mediadag, omdat hij zich niet goed voelt, zo laat het team van Mercedes aan onder andere GPFans weten: "Kimi is aan het herstellen van een virale infectie", klinkt het. "Uit voorzorg heeft de FIA ​​hem vrijgesteld van zijn mediaverplichtingen, zodat hij voor het weekend wat rust kan nemen. We verwachten dat hij er morgen weer bij is."