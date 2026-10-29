Norris baalt van eigen oproep tot schorsing en felle uitspraken: "Er is een grens"

Lando Norris geeft toe dat zijn emoties na afloop van een race soms de overhand nemen voor de camera's en dat hij achteraf spijt heeft van bepaalde felle uitspraken. De McLaren-coureur kwam dit seizoen meerdere keren in opspraak door zijn ongefilterde reacties. Zo pleitte hij voor een schorsing na een aanvaring met Franco Colapinto in Azerbeidzjan en gaf hij een cynisch interview weg na een touche met teammaat Oscar Piastri in Singapore.

In gesprek met Sky Sports F1 kijkt de Brit kritisch naar zijn eigen gedrag in de media en onderstreept hij dat wederzijds respect altijd op de eerste plaats moet staan. De meest besproken uitbarsting van Norris vond plaats na de Grand Prix van Azerbeidzjan. Tijdens die race verremde Colapinto zich, waardoor hij zowel de McLaren-coureur als zijn eigen teammaat Pierre Gasly uit de wedstrijd kegelde. Direct na afloop haalde de Brit hard uit naar de actie en riep hij zelfs op tot een schorsing van een race. "Coureurs die zo rijden, moeten gewoon geschorst worden, want dit niveau van rijden hoort niet thuis in de Formule 1", klonk het ongefilterd uit de mond van Norris. Die harde woorden zorgden voor een hoop commotie en felle reacties van Argentijnse fans.

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Cynische reactie na touche met Piastri

Voor de wereldkampioen van 2025 bleef het niet bij dat ene voorval in Bakoe. Ook tijdens het raceweekend in Singapore moest Norris achteraf door het stof na een mislukte inhaalactie op zijn teamgenoot in de slotronde van de sprintrace. Bij die poging voorbij te gaan aan Piastri was er onvoldoende ruimte, met als gevolg dat beide auto's in de rondte gingen. Voor de Australiër betekende het direct het einde van zijn sprintrace, terwijl Norris zijn weg nog wist te vervolgen onder toeziend oog van een ontevreden McLaren-leiding.

Vlak na de vlag reageerde de Brit geprikkeld toen hij voor de camera van Viaplay werd geconfronteerd met zijn risicovolle actie. "Wat, is het onnodig om in zo'n groot gat te duiken? Wat is de titel van deze race?", vroeg Norris zich op cynische wijze af. "Dit was totaal niet onnodig. Het gat was groot, ik rijd in de Formule 1 om te racen. Verder bekijk ik het met het team." Ook op die felle houding moest de coureur op een later moment terugkomen.

Norris baalt van eigen optredens in de media

Als de stofwolken eenmaal zijn opgetrokken, kijkt de kopman van McLaren met een heel ander gevoel terug op dat soort momenten voor de microfoon. "Ik ben soms niet op mijn best tegenover de media", geeft Norris toe. "Ik vind het verschrikkelijk als ik iets verkeerds zeg of iemand misschien beledig met een uitspraak. Daar baal ik echt van." De nasleep van dergelijke uitspattingen laat de Brit dan ook niet zomaar los wanneer hij het circuit achter zich heeft gelaten. Hij vervolgt: "Als ik thuiskom, blijf ik er uren over nadenken. Waarom zei ik wat ik zei? Waarom deed ik wat ik deed?"

Grens aan openheid volgens Norris

Voormalig Formule 1-coureur en analist Martin Brundle bracht tijdens het gesprek naar voren dat mensen het juist kunnen waarderen als een coureur zo open en eerlijk zijn emoties laat zien. Hoewel Norris dat punt van Brundle wel snapt, is hij van mening dat openheid geen excuus mag zijn om collega's tekort te doen. "Ja, maar er is een grens", aldus Norris. "Ik begrijp dat helemaal, maar er is niets wat ik belangrijker vind dan respect en respect krijgen, en ik weet dat dat ook de andere kant op moet werken."