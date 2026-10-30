Viaplay vanaf vandaag onderdeel van Videoland: wat betekent dit voor jouw F1-abonnement?

De Nederlandse activiteiten van Viaplay maken vanaf vandaag - vrijdag 30 oktober - onderdeel uit van DPG Media: een Belgische mediagroep waar ook Videoland onder valt. Wat betekent dit voor de lopende abonnementen op beide streamingdiensten?

Het is inmiddels al enige tijd bekend dat Viaplay vanaf volgend jaar de Formule 1 niet langer gaat uitzenden. In plaats daarvan is de koningsklasse van de autosport vanaf 2027 live te volgen op Videoland. De uitzendrechten in Nederland liggen tot en met 2029 vast, maar achter de schermen verandert dus de eigenaar. Vandaag is de verkoop van de uitzendrechten officieel afgerond. Ook is naar buiten gebracht dat de medewerkers van Viaplay Nederland meeverhuizen naar Videoland. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaf op 20 oktober al toestemming voor de overname van Viaplay.

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Wat verandert er voor Nederlandse Formule 1-fans bij Videoland?

Voorlopig heeft deze verkoop geen directe gevolgen voor Nederlandse kijkers. De huidige abonnementen en abonnementsprijzen van zowel Viaplay als Videoland blijven hetzelfde. Ook kan er voorlopig nog op dezelfde manier als voorheen een abonnement bij een van beide diensten worden afgesloten: "Viaplay-abonnees behouden toegang tot hun vertrouwde app, de tv-zenders en het sportaanbod zoals zij dat kennen. Ook nieuwe Viaplay-abonnees kunnen de Viaplay-streamingdienst onder de huidige voorwaarden blijven afsluiten, zowel rechtstreeks als via bestaande distributiepartners", zo leest het op de website van DPG.

Videoland verwacht in de loop van 2027 meer bekend te kunnen maken over het sportaanbod. "Sport blijft een afzonderlijk aanbod naast de bestaande Videoland-abonnementen. Zo kunnen abonnees straks zelf kiezen welk aanbod bij hen past. Bestaande Videoland-abonnees behouden hun huidige abonnement en betalen alleen voor sport als zij daar zelf voor kiezen."

Ellen van den Berghe, directeur Streaming Nederland van DPG Media: "Videoland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste lokale streamingdienst van Nederland. Met deze stap bouwen we verder aan onze ambitie om de plek te zijn voor de verhalen, makers en live momenten die je niet wilt missen. Dankzij de kennis, ervaring en het sportaanbod van Viaplay kunnen we Videoland op steeds meer momenten relevant maken voor Nederlandse kijkers."