Norris bagatelliseert teleurstellende titelverdediging: "Dat is het enige wat zij hebben gedaan"

Regerend wereldkampioen Lando Norris neemt het in aanloop naar de Grand Prix van Mexico op voor zijn team McLaren. Hoewel de Brit kritisch is op het rijgedrag van de huidige bolide, onderstreept hij dat er achter de schermen wel degelijk progressie wordt geboekt.

Norris kende afgelopen weekend een lastig optreden in Austin. Nadat hij niet verder kwam dan de achtste startplek in de kwalificatie, bestempelde de McLaren-coureur de MCL40 nog als de moeilijkste auto waarin hij ooit heeft gereden. Tijdens de race op zondag op het Circuit of the Americas kwam hij uiteindelijk als vijfde over de streep. In aanloop naar het raceweekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez weigert de titelverdediger zijn formatie echter af te vallen. "De auto is het hele seizoen namelijk al lastig te besturen. Ondertussen maken wij progressie", klinkt het, geciteerd door Formule1.nl.

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Concurrentie introduceert meer updates dan McLaren

Dat de stappen die de renstal uit Woking zet nog niet direct terug te zien zijn op het asfalt, heeft volgens de Brit een eenvoudige reden. Sinds de Grand Prix van Madrid stond McLaren in de afgelopen vier races geen enkele keer op het podium, ondanks dat het team wel nieuwe onderdelen heeft geïntroduceerd. "Andere teams hebben nu eenmaal grotere stappen gezet", legt Norris uit. "Concurrenten hebben veel meer updates geïntroduceerd, meer is het niet."

Met het aanbreken van de nieuwe reglementen voor dit seizoen kende het Britse team een lastige start, waarbij Norris en teammaat Oscar Piastri in China niet in de voorhoede meestreden. Gedurende het seizoen knokte de formatie zich echter terug met overwinningen voor Norris in Hongarije en Nederland, terwijl een derde zege in Madrid in rook opging door een laat ingezette Virtual Safety Car. Met 211 punten, twee overwinningen en vijf podiumplaatsen staat de Brit momenteel op de zesde stek in het wereldkampioenschap. "Het feit dat we überhaupt twee races hebben gewonnen, is op zichzelf al een behoorlijke prestatie", laat de coureur optekenen over het huidige seizoen.

Opmars van Verstappen en Red Bull Racing

Terwijl McLaren op zoek is naar aansluiting bij het podium, lijkt Red Bull Racing inmiddels weer op de weg terug. Max Verstappen bezet met 236 punten en tien podiumplaatsen de vierde plaats in het klassement en wist eerder deze maand twee races op rij te winnen. De Nederlander pakte vanaf poleposition eerst de zege in de verregende Grand Prix van Bahrein, die vanwege het conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran op het Sepang International Circuit in Maleisië werd afgewerkt. Een week later won Verstappen tijdens zijn 250e Formule 1-start vanaf de eerste startplaats ook de Grand Prix van Singapore, om daar afgelopen zondag in de Verenigde Staten een derde plaats aan toe te voegen.

Dankzij de goede vorm van Red Bull Racing staan beide renstallen in het constructeurskampioenschap nu exact gelijk op 355 punten, achter koploper Mercedes (607 punten) en nummer twee Ferrari (474 punten).

Vrijwel ongewijzigde MCL40 op grote hoogte in Mexico-Stad

McLaren hoopt aankomend weekend tijdens de negentiende ronde van het seizoen een passend antwoord te hebben op de opmars van Red Bull Racing. Op het circuit in Mexico-Stad, dat met een ligging op 2.285 meter het hoogstgelegen circuit op de kalender is, wist het team in het verleden al vier keer met de zege aan de haal te gaan. Afgelopen jaar schreef Norris de race in Mexico nog op zijn naam. Voor de editie van aankomende zondag blijft de MCL40 grotendeels ongewijzigd en neemt de renstal enkel kleine onderdelen mee naar het circuit; pas vanaf de volgende race in São Paulo volgen verdere ontwikkelingen aan de auto.