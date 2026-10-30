Verstappen kan groot probleem Red Bull Racing niet verhelpen: "Van alles geprobeerd"

Max Verstappen heeft zich kritisch uitgelaten over de aanhoudende startproblemen van Red Bull Racing en het verloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. In aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad van dit weekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez laat de Nederlander weten dat hij zelf weinig kan veranderen om beter van zijn plek te komen en dat de verrichtingen van zijn renstal bij het doven van de lichten momenteel niet goed genoeg zijn.

Red Bull Racing kampt al sinds het begin van het seizoen met moeizame starts, waardoor het team moeite heeft om Mercedes, Ferrari en McLaren bij het wegrijden bij te benen. Verstappen vertrok in Austin vanaf de tweede startplek, maar kwam direct onder druk te staan van beide wagens van Ferrari. Charles Leclerc passeerde de Red Bull-coureur direct na de start, al wist de Limburger die tweede positie later in de openingsronde wel weer terug te pakken. Teambaas Laurent Mekies legde na het raceweekend in de Verenigde Staten uit dat een oplossing voor de startproblemen meerdere onderdelen raakt, waaronder de motor, de versnellingsbak en de koppeling.

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Startproblemen Red Bull Racing

Volgens Mekies strekt het vraagstuk zich uit over vrijwel alle technische afdelingen binnen de organisatie, met uitzondering van de aerodynamica. Om het probleem volledig op te lossen zijn ingrijpende wijzigingen aan het ontwerp en de hardware nodig, die naar verwachting pas met de auto van 2027 beschikbaar komen. Tot die tijd probeert de formatie uit Milton Keynes kleine winst te boeken door middel van aanpassingen aan de software en de procedures, terwijl teammaat Isack Hadjar pleit voor een herontwerp van de koppeling omdat die te kwetsbaar is bij wisselende temperaturen.

Voor het aankomende raceweekend op het meer dan 2.200 meter hoog gelegen circuit in Mexico-Stad, waar de motoren en remmen zwaar worden belast en lastiger te koelen zijn, kan Verstappen zelf weinig uitrichten om het probleem bij de start te verhelpen. "Wat de start betreft: zonder dat wordt het niet makkelijk. Zo simpel is het", klinkt het in Mexico tegenover onder andere Motorsport. "Het is niets wat ik aan mijn procedure kan veranderen. We hebben al heel veel dingen geprobeerd en tot nu toe is het niet goed genoeg. Het is niet slecht, maar het is niet goed genoeg."

Strategische misser in Austin

Naast het moeizame begin van de race verloor Red Bull Racing in Austin ook kostbare tijd door de gekozen bandenstrategie. De renstal koos vroeg in de wedstrijd voor een tweestopper met twee stints op de zachte band en een slotstint op de mediums, terwijl een eenstopper de snelste route naar de finish bleek te zijn. Winnaar Kimi Antonelli startte op de mediums, maakte in ronde 24 zijn enige pitstop en reed de race op de harde band uit met een voorsprong van 13,078 seconden op Leclerc. Ook Leclerc maakte in de slotfase gebruik van de harde compound om Verstappen te passeren, waardoor de Nederlander op 17,485 seconden van Antonelli als derde over de streep kwam.

Bandenleverancier Pirelli bevestigde na afloop bij monde van motorsportdirecteur Dario Marrafuschi dat de harde band in Austin iets beter presteerde dan vooraf werd verwacht en dat één pitstop met een klein verschil het meest effectief was. "Het waren heel veel verschillende dingen. Natuurlijk de strategie. Ik denk dat we het beter hadden kunnen doen met de bandenkeuze", zo blikt Verstappen terug op het duel in de Verenigde Staten. "Maar nogmaals, volgens mij verwachtten niet veel mensen dat de harde banden zo competitief zouden zijn, omdat ze dat de afgelopen races niet echt zijn geweest. Dus dat kan gebeuren."

Leermoment voor Red Bull Racing

Na de race in de Verenigde Staten bezet Red Bull Racing met 355 punten de derde plaats in het constructeurskampioenschap, op gelijke hoogte met McLaren en achter koploper Mercedes (607 punten) en nummer twee Ferrari (474 punten). Bij de coureurs staat Verstappen met 236 punten op de vierde plek, vlak achter George Russell (242 punten) en Lewis Hamilton (241 punten). Kampioenschapsleider Antonelli heeft met 365 punten een voorsprong van 123 punten op Russell en kan enkel door zijn teammaat en Hamilton nog worden achterhaald.

Met de negentiende race van het seizoen op het programma in Mexico-Stad, waar Verstappen met vijf zeges sinds 2015 recordhouder is en in 2023 voor het laatst wist te winnen, hoopt de Nederlander dat het team de zaken voor de resterende Grands Prix goed evalueert. "Het is wat het is. We moeten gewoon proberen te begrijpen hoe het is gebeurd, waarom het is gebeurd, en vervolgens leren van de strategie die we hebben gevolgd", aldus de Red Bull Racing-coureur. "Normaal gesproken zijn we altijd heel goed in dit soort dingen, maar soms heb je een weekend dat een leermoment is, waarin je het beter kunt doen."