'Antonelli hoort nog niet thuis in rijtje van grootheden, net als Norris'

Presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-journalist Jan Bolscher zijn het na de dominante overwinning van Kimi Antonelli in Austin niet helemaal over de status van de twintigjarige Mercedes-coureur. Volgens Kissing kruipt het toptalent steeds dichter tegen grootheden als Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Max Verstappen aan, terwijl Bolscher van mening is dat de jonge Italiaan zich op de lange termijn eerst nog volop moet bewijzen.

In de podcast GPFans Raceteam blikken de twee heren terug op het complete raceweekend dat Antonelli en Mercedes afgelopen zondag op het Circuit of the Americas op de mat hebben gelegd. De jonge leider in het wereldkampioenschap schreef de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf poleposition op zijn naam en boekte in Texas alweer zijn negende zege van het seizoen. Met een puntentotaal van 365 heeft de WK-koploper inmiddels een voorsprong van 123 punten opgebouwd ten opzichte van teammaat George Russell, met dit seizoen nog vier Grands Prix voor de boeg.

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Grootste talent sinds Verstappen

De indrukwekkende reeks van de Mercedes-coureur roept de vraag op hoe hij zich verhoudt tot de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van de sport. Kissing snijdt het onderwerp aan naar aanleiding van een mediagesprek dat hij eerder voerde: "Ik kreeg laatst de vraag op de radio of Antonelli in het rijtje met namen zoals Schumacher, Hamilton en Verstappen thuishoort. Ik vind dat je hem daar nog niet tussen kan plaatsen, maar het is wel een van de grootste talenten die we na Verstappen hebben gezien", klinkt het.

Bolscher trapt direct op de rem en wijst naar het wisselvallige voorgaande jaar, waarin de Italiaan met 150 punten als zevende eindigde in het eindklassement. Daarnaast plaatst de journalist kanttekeningen bij de wijze waarop de huidige voorsprong in de titelstrijd tot stand is gekomen: "Voor mij heeft hij echt nog wel eerst wat meer te bewijzen. Vorig jaar heeft hij helemaal geen sterk seizoen verreden. Dit jaar had Mercedes in de eerste seizoenshelft bij uitstek de beste auto en in die periode heeft hij zijn voorsprong opgebouwd", zo legt Bolscher uit.

Volgens de Formule 1-journalist droogde de zegereeks bovendien op zodra de dominantie van de Duitse formatie afnam. Bolscher vervolgt: "Tot gisteren had hij voor het laatst in Barcelona gewonnen in september. Hij staat nog lang niet in dat rijtje. Hij moet eerst laten zien dat hij dit consistent kan blijven doen." Hij vraagt zich dan ook hardop af hoe de vlag erbij hangt als de concurrentie over gelijkwaardig materiaal beschikt: "Ik ben heel benieuwd wat er over een seizoen gebeurt als Verstappen vanaf het begin een competitieve auto heeft. Dan moet ik nog zien of Antonelli een vuist kan maken. Hij is twintig. Dus hij heeft nog twintig jaar om te laten zien dat hij in dat rijtje thuishoort, maar dat is nu echt nog veel te vroeg."

Antonelli rijdt en gedraagt zich als een kampioen

Kissing ziet zowel op als naast de baan echter eigenschappen die wel degelijk passen bij de status van een grote kampioen. De presentator is gecharmeerd van de manier waarop de coureur omgaat met zijn naderende eerste wereldtitel, die hij aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico al definitief veilig kan stellen door als negende of hoger over de streep te komen. "Hij gedraagt zich wel als een kampioen, vind ik. Hij is heel nuchter en wil nooit echt praten over de titel; dat siert hem", aldus Kissing.

Naast die nuchtere houding in de paddock maakte vooral het machtsvertoon op het Amerikaanse asfalt indruk op de podcast-host. Waar Verstappen in zijn Red Bull als derde werd afgevlagd en Hamilton in dienst van Ferrari genoegen moest nemen met de vierde stek, controleerde de leider in het kampioenschap de race vanaf de eerste startpositie. Kissing vervolgt: "En in Austin reed hij echt als een kampioen. Hij liet zijn dominantie zien, en daardoor kruipt hij voor mij wel richting dat rijtje met Verstappen, Hamilton en Schumacher. Daar komt hij wel dicht bij."

Eén wereldtitel nog niet genoeg

Voor Bolscher is een aanstaande eerste wereldtitel bij lange na niet genoeg om in één adem genoemd te worden met recordkampioenen Schumacher en Hamilton, die allebei zeven wereldkampioenschappen op hun naam hebben staan. Hij trekt daarbij de vergelijking met McLaren-coureur Lando Norris: "Dan moet hij dit eerst nog zeven keer doen. Met één wereldtitel kom je voor mij niet in dat rijtje. Norris staat voor mij ook niet in dat rijtje", klinkt het stellig.

Ondanks die terughoudendheid erkent Bolscher dat de twintigjarige coureur zijn riante voorsprong in het klassement niet alleen aan de ijzersterke seizoensstart van zijn team te danken heeft. Juist tijdens de weekenden waarin de renstal uit Brackley niet over de snelste auto beschikte, wist de Italiaan de schade te beperken. "Antonelli heeft in de races waarin Mercedes niet goed was, toch nog steeds het maximale uit de punten gehaald. Dat zijn uiteindelijk de dagen waarop je een titel wint", zo besluit Bolscher.