Russell geeft niks om getouwtrek met Verstappen en Hamilton: "Lig ik niet wakker van"

George Russell maakt zich in de slotfase van het Formule 1-seizoen weinig druk om zijn uiteindelijke eindpositie achter de aanstaande wereldkampioen. Tijdens de persconferentie op donderdag in Mexico-Stad, in aanloop naar de Grand Prix van aankomend weekend, reageert de Mercedes-coureur nuchter op de vraag of het hem persoonlijk nog uitmaakt op welke plek hij in het klassement eindigt. Hoewel Russell momenteel de tweede plaats in handen heeft en ook nog terug kan vallen naar de vijfde stek, telt voor de Brit naar eigen zeggen alleen het wereldkampioenschap.

Het huidige kampioenschap wordt aangevoerd door zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De leider in de stand heeft 365 punten en negen overwinningen achter zijn naam staan, terwijl er in het restant van het seizoen nog 125 punten te verdelen zijn. Daarachter is een felle strijd gaande tussen vier coureurs die binnen negen punten van elkaar staan. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez verdedigt Russell zijn tweede plaats met 242 punten, op de voet gevolgd door Lewis Hamilton (241 punten), Max Verstappen (236 punten) en Charles Leclerc (233 punten). "Ik denk dat voor elke coureur op de grid maar één positie telt, en dat is P1. Beste van de rest zijn is niet iets waar je als kind van droomt", klinkt het uit de mond van Russell tijdens de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

Positief momentum belangrijker voor Russell

Ondanks het kleine onderlinge verschil tussen de plekken twee en vijf, geeft de Mercedes-coureur de voorkeur aan een goed gevoel bij het afsluiten van het racejaar. Russell wist dit seizoen drie Grands Prix te winnen, stond acht keer op het podium en pakte vijf keer poleposition, maar kende tegelijkertijd flinke pieken en dalen in zijn resultaten. Nadat de Brit in Bakoe nog vanaf poleposition naar de overwinning reed, kwam hij afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin vanaf de zesde startpositie niet verder dan de achtste stek. Na afloop van die race in Austin werd zijn Mercedes W17 door de FIA nog onderworpen aan een uitgebreide fysieke inspectie, waarbij de auto volledig aan de technische reglementen voldeed.

Voor de coureur van de Duitse renstal is de vorm op de baan tijdens de laatste races dan ook een stuk belangrijker dan het vasthouden van de tweede plaats in het kampioenschap. "Natuurlijk wil ik zo hoog mogelijk eindigen en zo vaak mogelijk winnen. Maar wat voor mij belangrijker is, is het seizoen af te sluiten met positief momentum, en niet per se met die eindstand", legt Russell uit. Hij vervolgt: "Als ik tweede, derde, vierde of vijfde word, lig ik er wakker van of slaap ik juist goed, afhankelijk van de prestaties. Zolang het niet P1 is, is het in deze sport eigenlijk toch: dat of niets."

Antonelli kan historische wereldtitel pakken in Mexico

Dat Russell zich weinig zorgen maakt over de strijd in de subtop, heeft alles te maken met de dominante positie van Antonelli bovenaan het klassement. De Italiaan ging er afgelopen weekend in Austin met de winst vandoor dankzij een één-stopstrategie op de medium- en harde band en heeft inmiddels een voorsprong van 123 punten op Russell en 124 punten op Hamilton. Daarmee kan Antonelli aankomend weekend in Mexico-Stad de strijd om het wereldkampioenschap definitief in het slot gooien en zich kronen tot de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de Formule 1. De koploper heeft de titel al op zak zodra Russell en Hamilton de race op zondag niet weten te winnen. Mochten zijn naaste belagers wel met de zege aan de haal gaan, dan heeft hij aan een finish in de top negen alsnog genoeg voor het kampioenschap.